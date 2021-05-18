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Минфин: дефицит бюджета за 4 месяца составил 700 миллионов рублей
18.05.2021 15:11 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 мая - Sputnik. Местные бюджеты сформировались за 4 месяца с профицитом в 1,5 миллиарда рублей, сказал министр финансов Юрий Селиверстов перед заседанием правительства, передает корреспондент Sputnik.
"По итогам 4 месяцев дефицит республиканского бюджета составил около 700 миллионов рублей. В сравнении с тем, каким он был за три месяца, дефицит уменьшился на сумму более 1 миллиарда рублей", - уточнил министр.
По его словам, это объясняется запланированным поступлением платежей. Платежи по налогу на прибыль поступают после квартала на следующий месяц.
"По местным бюджетам профицит составил 1,5 миллиарда рублей", - особо отметил глава Минфина.
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Дефицит государственной казны, который сформировался за первые три месяца текущего года, в апреле сократился на 1 миллиард рублей.
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