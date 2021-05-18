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Минфин: дефицит бюджета за 4 месяца составил 700 миллионов рублей

18.05.2021 15:11 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 мая - Sputnik. Местные бюджеты сформировались за 4 месяца с профицитом в 1,5 миллиарда рублей, сказал министр финансов Юрий Селиверстов перед заседанием правительства, передает корреспондент Sputnik.

"По итогам 4 месяцев дефицит республиканского бюджета составил около 700 миллионов рублей. В сравнении с тем, каким он был за три месяца, дефицит уменьшился на сумму более 1 миллиарда рублей", - уточнил министр.

По его словам, это объясняется запланированным поступлением платежей. Платежи по налогу на прибыль поступают после квартала на следующий месяц.

"По местным бюджетам профицит составил 1,5 миллиарда рублей", - особо отметил глава Минфина.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Дефицит государственной казны, который сформировался за первые три месяца текущего года, в апреле сократился на 1 миллиард рублей.
 
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