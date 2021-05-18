Премьер Беларуси не увидел запуска нового инвестиционного цикла

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 мая – Sputnik. Главной проблемой в белорусской экономике остается дефицит идей, заявил во вторник на заседании правительства премьер-министр Роман Головченко, передает корреспондент Sputnik.

По его словам, ВВП республики за первые четыре месяца продемонстрировал рост на уровне 102,5%: промышленное производство – 111%, постепенно формируется позитивная динамика в сельском хозяйстве – 99,7%.

Власти фиксируют, что при росте промышленности снижаются складские запасы. Показатель на 1 мая в отношении среднемесячных объемов производства составил 59%.

Прибыль вместо убытков

"Улучшается финансовое состояние организаций реального сектора экономики. Чистая прибыль превысила 3,3 миллиарда рублей. При том что в первом квартале прошедшего года мы имели чистый убыток в 5 миллиардов рублей", – напомнил Головченко.

Премьер отметил, что на валютном рынке Беларуси ситуация тоже стабильная и характеризуется чистым предложением валюты со стороны субъектов хозяйствования.

Положительное сальдо покупки продажи валюты составило около 215 миллионов долларов. Власти также своевременно выполняют свои обязательства в иностранной валюте.

"ЗВР за апрель увеличились на 338 миллионов долларов и на 1 мая составили 7,3 миллиарда", – сказал он.

Конъюнктура и СМИ

При этом премьер выразил надежду, что данная информация позволит белорусам сформировать мнение о реальном положении дел в экономике, а "не из тех провокационных, недостоверных фактов, которые периодически озвучивают СМИ, бывшие средства массовой информации в определенном ключе с определенными целями".

Головченко обратился к чиновникам с призывом четко разделять, где позитивные итоги стали возможны благодаря системным управленческим решениям,"а где надо поблагодарить сложившуюся мировую конъюнктуру".

Инвестиции не дотягивают

Головченко сообщил, что положительное сальдо торговли составило 828 миллионов долларов или 5,8% к ВВП. По его словам, это рекордный показатель за последние десять лет. Реальные располагаемые доходы населения увеличились на 2,9% . При этом, начиная с января, приблизительно на 9% увеличились зарплаты низко оплачиваемых бюджетников.

Правда, при этом во всех областях начисленная средняя номинальная зарплата все еще ниже средней по стране. Из местных бюджетов уже выплачено более 425 миллионов рублей стимулирующих надбавок медикам.

"Из важнейших параметров прогноза (всего их шесть –Sputnik) не выполнено два – по инвестициям в ВВП и индекс потребительских цен на социально значимые товары", – констатировал он.

Последует