Цены реальных сделок снова падают. Обзор рынка продажи квартир за апрель 2021 года

Существеннее всего снизился интерес к 1-комнатным квартирам: по сравнению с мартом число сделок с ними сократилось на 20%. Однако в общей структуре спроса их доля по-прежнему остается необычайно высокой – 46% (40% в среднем). Продажи «двушек» за месяц сократились на 6%, 3-комнатных квартир, напротив, подросли на 1.5%.

За месяц поубавилось и число сделок с квартирами в новых готовых домах. В апреле с такими квартирами заключили только 16% всех сделок, хотя с декабря прошлого года их доля ежемесячно составляла около 20-30%.

Серьезнее всего за месяц сократилось число проданных квартир в Московском, Первомайском и Октябрьском районах. Тем не менее, два последних вместе с Фрунзенским районом остаются лидерами по количеству сделок в столице.

Доля квартир в современных каркасных домах, как и в предыдущие месяцы 2021 года, остается выше обычной, в то время как квартиры в типовых панельных и современных панельных домах в апреле покупали реже.

Цены

Если в марте цены проданных квартир в Минске квартир подросли, то уже в апреле динамика стала отрицательной. Квадратный метр потерял в цене 0.4% и стоил в среднем 1296 $/м2.

В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен):

1-комнатные квартиры: 1363 $/м2 (+0.3% за месяц) — $ 51 000;

2-комнатные квартиры: 1263 $/м2 (+0.3%) — $ 59 000;

3-комнатные квартиры: 1151 $/м2 (-2.1%) — $ 73 654;

4-комнатные квартиры: 1217 $/м2 (+4%) — $ 88 000.