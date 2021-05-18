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Цены реальных сделок снова падают. Обзор рынка продажи квартир за апрель 2021 года
18.05.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тем не менее, текущий уровень спроса находится около своих средних значений для середины весны. И в целом, несмотря на не самое благоприятное для рынка время, в 2021 году покупатели вели себя куда активнее, чем в аналогичный период прошлого года, когда в разгар пандемии набралось чуть больше 700 сделок.
Отрицательную динамику показал и уровень предложения. К концу месяца количество объявлений о продаже квартир находилось около 14 000, что на 10% ниже, чем в марте.
Существеннее всего снизился интерес к 1-комнатным квартирам: по сравнению с мартом число сделок с ними сократилось на 20%. Однако в общей структуре спроса их доля по-прежнему остается необычайно высокой – 46% (40% в среднем). Продажи «двушек» за месяц сократились на 6%, 3-комнатных квартир, напротив, подросли на 1.5%.
За месяц поубавилось и число сделок с квартирами в новых готовых домах. В апреле с такими квартирами заключили только 16% всех сделок, хотя с декабря прошлого года их доля ежемесячно составляла около 20-30%.
Серьезнее всего за месяц сократилось число проданных квартир в Московском, Первомайском и Октябрьском районах. Тем не менее, два последних вместе с Фрунзенским районом остаются лидерами по количеству сделок в столице.
Доля квартир в современных каркасных домах, как и в предыдущие месяцы 2021 года, остается выше обычной, в то время как квартиры в типовых панельных и современных панельных домах в апреле покупали реже.
Цены
Если в марте цены проданных квартир в Минске квартир подросли, то уже в апреле динамика стала отрицательной. Квадратный метр потерял в цене 0.4% и стоил в среднем 1296 $/м2.
В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен):
1-комнатные квартиры: 1363 $/м2 (+0.3% за месяц) — $ 51 000;
2-комнатные квартиры: 1263 $/м2 (+0.3%) — $ 59 000;
3-комнатные квартиры: 1151 $/м2 (-2.1%) — $ 73 654;
4-комнатные квартиры: 1217 $/м2 (+4%) — $ 88 000.
Средняя цена квартир в объявлениях за тот же период снизилась на 1.8% - до 1230 $/м2. Сильнее всего подешевел квадратный метр у 2-комнатных квартир – на 2.5%, у «однушек» и «трешек» цены снизились на 1.6%.
В 45 из 66 микрорайонов столицы цены в объявлениях о продаже квартир снизились. Сильнее всего – в микрорайонах Автозавод (-3.5% за месяц), Волгоградская (-3.5%) и Грушевка (-3,4%). Максимальный рост, напротив, демонстрировали микрорайоны Ботанический сад (+3,5%), Ваньковича-Жасминовая (+3.4%) и Дражня (+2.6%).
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Продажи квартир в столице сократились по сравнению с мартом на 12%, и, по опыту прошлых лет, вполне вероятно также небольшое снижение и в мае.
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