Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 мая - Sputnik. Украинская экономика потеряет 5-6 миллиардов долларов в год после запуска "Северного потока - 2", заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Я оцениваю прямые и косвенные потери Украины от запуска "Северного потока - 2" в 5-6 миллиардов долларов в год", – заявил он в интервью для консалтинговой компании Exploration&Production Consulting.

По его словам, также Украина потеряет около полутора миллиардов долларов в случае, если Россия прекратит транзит газа. Это приведет к тому, что газ подорожает внутри страны, так как его транспортировка из ЕС будет дороже примерно на 50 долларов за кубометр.

"Если подорожает газ, то подорожает весь наш экспорт, например удобрения. Также газ подорожает для населения, соответственно нужно будет больше для субсидий", – сказал он.

Также Макогон отметил, что эти потери можно компенсировать, для этого необходимо увеличивать собственную добычу голубого топлива. А потому стоит предоставить максимум возможностей украинским газодобывающим компаниям.

Строительство газопровода "Северный поток – 2"

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России до Германии через Балтийское море.

Общая мощность составит до 55 миллиардов кубометров в год. Газопровод пройдет через территориальные зоны Финляндии, Швеции и Дании.

Компаниям, которые участвуют в строительстве газопровода, регулярно угрожают санкциями США. Вашингтон продвигает в ЕС собственный сжиженный природный газ, а потому пытается не допустить завершения строительства российской магистрали.

Сейчас строительство на финальной стадии. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая остается уложить всего коло 80 километров.

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