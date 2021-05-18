Эксперты рассказали, что спасет белорусский экспорт от санкций США

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 мая – Sputnik, Мария Науменко. По данным международного ценового агентства Argus европейские банки, прежде обслуживавшие операции по продаже нефтепродуктов, начали отказываться от финансирования экспортных сделок Беларуси. Причина – введенные США санкции в отношении предприятий "Белнефтехима".

Участники рынка ожидают, что Европейский союз введет аналогичные санкции против Беларуси, что может парализовать пятую часть экспортной экономики республики.

Sputnik узнал у экспертов, что необходимо предпринять Минску, чтобы минимизировать потери от западных санкций и спасти белорусский экспорт нефтепродуктов.

Что случилось?

Беларусь получает около 20% валютной выручки от продажи нефтепродуктов, которые она производит из российской нефти (покупает ее со скидкой в 20%). По данным Argus, европейские банки начали отказываться от финансирования сделок с Беларусью после введения санкций США против крупнейшего НПЗ страны "Нафтан".

Напомним, с 3 июня США возобновляет санкции против девяти государственных предприятий Беларуси: "Белорусский нефтяной торговый дом", "Белнефтехим", Belneftekhim USA Inc, "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно химволокно", "Лакокраска", "Нафтан" и "Полоцк стекловолокно". Причина – "вопиющие пренебрежение правами человека" и "невыполнение Беларусью своих обязательств в рамках международного законодательства".

Отказы банков пошли заранее, несмотря на то, что сами санкции заработают только с июня, сообщает Argus. Некоторые нефтетрейдеры ожидают, что Евросоюз тоже введет санкции против Беларуси, что может закрыть для республики еще и европейский рынок и парализует 1/5 экспортной экономики страны.

Объемы и направления экспорта

Свежие данные об объемах и направлениях белорусского экспорта "Белнефтехим" не предоставляет, ссылаясь на коммерческую тайну. Однако, по данным Национального статистического комитета республики, в 2019 году объем белорусского экспорта нефтепродуктов составил 10,52 миллиона тонн (494 доллара за тонну).

В 2018 году заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК, крупнейший белорусский экспортер нефтепродуктов – Sputnik) Сергей Гриб озвучивал основные направления экспорта нефтепродуктов. Тогда крупнейшими покупателями являлись Нидерланды и Великобритания. Мазут шел в Сингапур, бензин – в Африку, в Латинскую Америку или США. Дизельное топливо – в Польшу и Германию. Еще одним крупным рынком для белорусских (в первую очередь светлых) нефтепродуктов являлась Украина. По словам Гриба, доля БНК в украинском импорте бензина составляет 81%, в импорте дизтоплива – 40%.

В свою очередь, Беларусь потребляет около 40% производимого на местных НПЗ автобензина и порядка 50% дизтоплива, остальное отправляется на экспорт, сообщил Sputnik заместитель руководителя направления "Экономика отраслей Топливно-энергетического комплекса" Центра стратегических разработок (ЦСР) Сергей Колобанов. При этом на попавшем под санкции "Нафтане" (Новополоцком НПЗ) в 2020 году было переработано 45% нефти, остальное – в Мозыре.

По информации ЦСР, ключевым экспортным рынком для белорусской нефтепереработки является Украина: в 2020 году туда направлялось около 38% экспорта нефтепродуктов. Второе место в экспорте – у Великобритании (34%), третье – у Нидерландов (15%), однако эти страны являются, скорее, номинальными покупателями белорусской продукции, говорит Колобанов.

"Украина – самый близкий с точки зрения логистики рынок и самый привлекательный для Беларуси, потому что там нет своей собственной нефтепереработки, только один завод, который не удовлетворяет спрос на внутреннем рынке. Одно время белорусские моторные топлива, дизель, бензин, закрывали практически до 50% баланса спроса на внутреннем украинском рынке", – объясняет руководитель Центра анализа стратегии и технологий развития ТЭК РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Вячеслав Мищенко.

Для белорусской экономики стабильное функционирование нефтепереработки является ключевой задачей, поэтому допустить остановки "Нафтана" власти не могут, считает Колобанов. "Скорее всего, будут применяться разные схемы замещения поставок с Мозырским НПЗ, возможно навстречу пойдут российские компании. В любом случае, осложнения с реализацией белорусских нефтепродуктов снизят прибыльность этого бизнеса, в результате чего пострадают бюджетные доходы республики", – прогнозирует эксперт.

Усть-Луга обеспечит стабильность поставок

Ввиду американских санкций переадресация поставок нефтепродуктов через российские морские порты оказалась своевременной и исключительно важной мерой, считает руководитель "Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора" Тамара Сафонова.

Напомним, в феврале этого года Беларусь и Россия заключили межправительственное соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через морские порты РФ. В соответствии с документом предусмотрена перевалка более 9,8 миллиона тонн белорусских грузов в морских портах России на Балтике в 2021-2023 годах, в том числе до 3,5 миллиона тонн в 2021 году, 3,2 миллиона тонн в 2022 году и 3,1 миллиона тонн в 2023 году. Речь идет о таких грузах, как мазут, бензин и масло.

"Такая мера обеспечит как стабилизацию поставок для белорусской стороны, так и увеличение загрузки мощностей российских нефтеналивных терминалов в Балтийской акватории", – подчеркивает она.

О переориентации торговых потоков из Беларуси с портов Прибалтики (в первую очередь, из Литвы) на российское направление президент Александр Лукашенко заявлял еще осенью прошлого года в ответ на санкционную политику и резкие высказывания политиков прибалтийской республики после президентских выборов в Беларуси.

Новая система внутри объединений

В рамках самой Беларуси, Союзного государства и Евразийского экономического союза необходимо создать собственные системы, которые помогли бы отойти от обычной привязки к доллару, считает Мищенко.

"Есть две составляющие, которые вносят дисбаланс, волатильность и позволяют санкциям США работать. Это привязка к доллару, как к международной валюте расчета при поставках нефтепродуктов, и использование западных ценовых индикаторов, которые также формируются на внешних рынках. Если мы говорим про бензин – это Роттердам. Соответственно, эти индикаторы тоже номинируются в долларах, как и вся торговля. Санкции и есть рычаг, который не позволяет просто торговать", – объясняет собеседник Sputnik.

К тому же, по мнению Мищенко, можно не только отказаться от доллара и перейти на торговлю в нацвалютах, но и задуматься о создании цифровой валюты или цифровых прав на товар.

Слезть с сырьевой иглы

Белорусская экономика "подсела на топливную сырьевую иглу" и попала в зависимость от рынка ЕС, от мировых цен на углеводороды и европейского потребителя, рассказывает директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.

Эксперт считает, что белорусскую экономику необходимо модернизировать, не делая ставку исключительно на реэкспорт российских углеводородов и развитие их переработки.

"В Беларуси, в отличие от других постсоветских стран, сохраняется серьезный потенциал модернизации национальной экономики, поскольку часть предприятий находятся в государственной собственности. Лукашенко может таким образом реформировать белорусскую экономику, чтобы государство сохранило контроль над ведущими предприятиями в виде национальных активов", – рассуждает руководитель Института ЕАЭС.

По словам Лепехина, минимизировать риски от американских санкций – это все равно, что "играть в игру, которую тебе предлагает западный мир".

"Фактически, санкции – это экономическая война в нарушение всех международных норм. Нужно заниматься развитием суверенной экономики. Есть пространство ЕАЭС – 1/6 часть суши, есть большой российский рынок. Займитесь развитием собственной экономики, которая предполагает экспорт, например, в Россию, страны юга и востока. Возможностей – огромное количество. Для этого нужно просто взять инновационную схему производственных отношений. Через полгода все увидят, что Лукашенко – супермен, а Беларусь – второй Сингапур", – заключил эксперт.