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Беларусь ждет от РФ второй транш кредита

19.05.2021 07:01 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Министерство финансов Беларуси ожидает от России перевода второго транша кредита первого июля.

Министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов полагает, что вторую часть российского кредита в размере 500 млн долларов наша страна получит в первом полугодии 2021 года. 

Об этом он рассказал журналистам перед заседанием Совета министров, на котором подводились итоги социально-экономического развития Беларуси в первом квартале, сообщает пресс-служба правительства.

«По второму траншу мы нацеливались на первое полугодие, пока каких-то изменений в этих планах нет», — сообщил он.

Напомним, 4 сентября 2020 года во время встречи Александра Лукашенко с Владимиром Путиным в Сочи, белорусской стороне было обещано выделение кредитных средств в размере полутора миллиардов долларов. Данные средства наша страна должна была частично направить на образовавшуюся задолженность перед Россией за поставки газа (330 млн долларов). 30 декабря на счет белорусского Минфина поступил первый транш российского кредита в размере $500 млн в эквиваленте.

 
 
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Министерство финансов Беларуси ожидает от России перевода второго транша кредита первого июля.
 
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