Беларусь ждет от РФ второй транш кредита

Министерство финансов Беларуси ожидает от России перевода второго транша кредита первого июля.

Министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов полагает, что вторую часть российского кредита в размере 500 млн долларов наша страна получит в первом полугодии 2021 года.

Об этом он рассказал журналистам перед заседанием Совета министров, на котором подводились итоги социально-экономического развития Беларуси в первом квартале, сообщает пресс-служба правительства.

«По второму траншу мы нацеливались на первое полугодие, пока каких-то изменений в этих планах нет», — сообщил он.