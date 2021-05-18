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Беларусь ждет от РФ второй транш кредита
19.05.2021 07:01 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Министерство финансов Беларуси ожидает от России перевода второго транша кредита первого июля.
Министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов полагает, что вторую часть российского кредита в размере 500 млн долларов наша страна получит в первом полугодии 2021 года.
Об этом он рассказал журналистам перед заседанием Совета министров, на котором подводились итоги социально-экономического развития Беларуси в первом квартале,
«По второму траншу мы нацеливались на первое полугодие, пока каких-то изменений в этих планах нет», — сообщил он.
Напомним, 4 сентября 2020 года во время встречи Александра Лукашенко с Владимиром Путиным в Сочи, белорусской стороне было обещано
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Министерство финансов Беларуси ожидает от России перевода второго транша кредита первого июля.
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