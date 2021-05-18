Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 мая – Sputnik, Никита Чикунов. Добыча нефти в России может перейти к постоянному снижению из-за истощения месторождений и роста налогов. В результате уменьшатся и поставки российского сырья за рубеж. Такой сценарий не пугает Европу, переходящую на "зеленую" энергетику, но создает проблемы для зависимых от импорта нефти стран СНГ.

Если Армении, Беларуси, Кыргызстану и Грузии снижение российских поставок грозит серьезными трудностями, то для Азербайджана и Казахстана – открывает новые перспективы. В возможных последствиях разбирался Sputnik.

Невостребованная нефть

Правительство России одобрило проект генеральной схемы развития нефтяной отрасли до 2035 года. Документ содержит несколько основных сценариев динамики добычи нефти при условии того, что сделка ОПЕК+ завершится в 2022 году.

Все прогнозы – от самого благоприятного до консервативного – предполагают постепенное снижение нефтедобычи после пика в 2027-2029 годах. Согласно наиболее вероятному сценарию, к 2029 году добыча возрастет до 554 миллионов тонн, приблизившись к рекордному значению 2019-го – 561 миллиону тонн. Однако в последующем она снизится на 18% – до 471 миллиона в 2035 году.

Падение будет связано с несколькими факторами. Первый из них – истощение разрабатываемых месторождений в Западной Сибири, второй – повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), указывается в проекте генсхемы.

Снижение добычи будет происходить на фоне общемирового падения спроса на нефть и нефтепродукты из-за усиливающейся экологической повестки. Авторы проекта не исключают того, что после 2025 года Евросоюз и вовсе ограничит импорт углеводородов.

Такие опасения нельзя назвать напрасными. По данным агентства Reuters, импорт российской нефти в Финляндию в апреле рухнул на 63% по сравнению с тем же месяцем 2020 года (с 1,1 миллиона тонн до 0,4 миллиона). Причина – переход страны на "зеленую" энергетику.

"По мере перехода на альтернативные источники энергии спрос стран первого эшелона (Евросоюз, США, Канада, Австралия – Sputnik) на нефть и нефтепродукты будет сокращаться. Вполне возможно, что цены на сырье тоже упадут. Вместе с тем бывшие советские республики смогут воспользоваться этой ситуацией и нарастить потребление нефти", – предполагает аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина.

По ее словам, снижение мировых цен на нефть из-за падения спроса сделает внутренний российский рынок привлекательнее внешнего, тогда экспорт в страны дальнего и ближнего зарубежья снизится.

Занять российскую нишу

Возможное сокращение поставок из России выглядит малопривлекательным сценарием для большинства стран СНГ, зависящих от импорта нефти и нефтепродуктов. В особенности это касается Беларуси, Кыргызстана, Армении и Грузии. Потеря основного и самого выгодного поставщика топлива в лице РФ обернется для этих государств катастрофой.

Вместе с тем для Азербайджана и Казахстана – это шанс укрепить свои позиции на рынках постсоветских стран.

"Если экспорт российской нефти в страны СНГ снизится, то Азербайджан способен заполнить освободившиеся объемы. Это возможно не только теоретически, но и практически. Мы и сейчас это делаем. С 2017 года Азербайджан вышел на белорусский рынок – в этом году Минск планирует купить у нас миллион тонн нефти. В январе-марте 2021-го мы оказались монополистами по поставкам сырой нефти на Украину (весь объем импортированной Киевом нефти поступил из Азербайджана – Sputnik)", – замечает руководитель Центра нефтяных исследований Caspian Barrel Ильхам Шабан.

Менее оптимистично настроен профессор, доктор экономических наук Эльшад Мамедов. Он подчеркивает, что нефтедобыча в Азербайджане неуклонно падает на протяжении последних лет. Поэтому увеличить экспорт в постсоветские страны Баку сможет лишь в незначительных объемах, но и для этого потребуется помощь России.

"Чтобы направить туда экспортные потоки, Азербайджану придется воспользоваться российскими логистическими возможностями. Используя транзитный потенциал России, в долгосрочной перспективе нашими основными экспортными рынками могут стать Украина и Беларусь – эти страны в значительной степени зависят от импорта углеводородов. Определенный потенциал есть у государств Средней Азии", – объясняет эксперт.

У Азербайджана действительно нет возможности нарастить нефтедобычу, поскольку ее пик был достигнут еще в 2010 году – 50,8 миллиона тонн, соглашается Ильхам Шабан. Сыграть на руку Баку поможет углеродный налог, который Евросоюз планирует ввести с 2023 года (он касается ввозимой продукции с высоким "углеродным следом": нефти, газа, металлов, цемента, удобрений – Sputnik).

"Новых месторождений у нас нет. Как часто шутят, к 2050 году мы будем последние капли собирать. Поэтому переход Европы на "зеленую" энергетику позволит Азербайджану высвободить некоторые объемы нефти для СНГ", – добавляет он.

Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Казахстана в большей степени ориентированы на внутренний рынок, а экспортная нефть в основном уходит в страны ЕС, говорит экономический обозреватель, редактор портала Ekonomist.kz Сергей Домнин.

"Что касается бывших советских республик, то с точки зрения поставок нефтепродуктов вполне интересен Кыргызстан. Казахстан туда даже пытался зайти, но россияне очень плотно заняли рынок", – уточняет собеседник.

Кроме того, у Казахстана был достаточно успешный опыт экспорта нефти в Беларусь, напоминает директор Института мировой экономики и международных отношений Акимжан Арупов.

"Один раз Минск уже закупил достаточно большую партию казахстанской нефти вместо российской. В этом смысле мы не просто подбираем те объемы, которые "остаются" после России – мы вполне успешно с ней конкурируем на рынке", – продолжает он.

Преждевременные опасения

После 2025 года, когда страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сформируют общий рынок нефти и нефтепродуктов, а в России завершится налоговый маневр в нефтяной сфере (будут отменены экспортные пошлины), – экономика поставок будет определяться выгодной ценой, обращает внимание заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов.

В таком случае Азербайджан и Казахстан смогут составить конкуренцию российским поставщикам на пространстве СНГ, если стоимость их нефти окажется ниже. Сейчас азербайджанская нефть обходится Беларуси как минимум на 5% дороже из-за логистики, добавляет эксперт.

В целом прогнозировать ситуацию на десятки лет вперед слишком тяжело, считает руководитель медиацентра Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Дмитрий Коптев.

"До 2030 года может много чего произойти, поэтому какие-то предсказания тут всегда будут весьма условными. Например, в ЕАЭС может вступить Иран, который ускорил переговоры по этому вопросу на фоне затянувшегося решения по ядерной сделке. Это откроет для иранской нефти свободный путь на рынки стран Союза", – заключает он.

Опрошенные Sputnik экономисты сходятся во мнении, что сокращение нефтедобычи в России пойдет на пользу Азербайджану и Казахстану, открыв перед этими странами дополнительные экспортные возможности. Другим республикам бывшего СССР потенциальное сокращение российских поставок сулит лишь новые трудности.