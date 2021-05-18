ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Смарт-часы Amazfit: показывают не только время

19.05.2021 09:31 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

В МТС стали доступнее смарт-часы Amazfit. Обзавестись новым гаджетом по выгодной цене можно в рамках акции «Всегда вместе» как единым платежом, так и в рассрочку.

Стоимость смарт-часов Amazfit GTS снизилась до 269 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платёж составит 24,45 рубля, а на два года – 11,69 рубля.

Смарт-часы Amazfit GTR в корпусе с диаметром 42,6 мм можно приобрести единым платежом за 349 рублей, либо в рассрочку на год с ежемесячным платежом 31,72 рубля, а на два года платеж составит 15,17 рубля. Выбирая версию с диаметром 47,2 мм, при оплате единым платежом смарт-часы доступны за 369 рублей, либо за 33,54 рубля в месяц при покупке в рассрочку на год, или 16,04 рубля - при покупке на два года.

Также на ряду с Amazfit GTS и GTR доступны базовые модели – Amazfit Bip S и Bip Lite.

Так, Amazfit Bip S можно приобрести за 109 рублей или 9,9 рубля в месяц при покупке в рассрочку на год. Обзавестись компактными Amazfit Bip Lite можно всего за 89 рублей. Доступны смарт-часы и в рассрочку на год с ежемесячным платежом 8,09 рубля.

Перечень смарт-часов Amazfit и цены на них, действующие в рамках акции «Всегда вместе», представлены в таблице. Подробные условия акции «Всегда вместе» – здесь.

Узнать подробности, уточнить наличие понравившейся модели и совершить покупку можно в салонах связи мобильного оператора, так и в интернет-магазине.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В МТС стали доступнее смарт-часы Amazfit. Обзавестись новым гаджетом по выгодной цене можно в рамках акции «Всегда вместе» как единым платежом, так и в рассрочку.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Премьер Беларуси не увидел запуска нового инвестиционного цикла
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

18.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by