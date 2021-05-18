Смарт-часы Amazfit: показывают не только время

В МТС стали доступнее смарт-часы Amazfit. Обзавестись новым гаджетом по выгодной цене можно в рамках акции «Всегда вместе» как единым платежом, так и в рассрочку.

Стоимость смарт-часов Amazfit GTS снизилась до 269 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платёж составит 24,45 рубля, а на два года – 11,69 рубля.

Смарт-часы Amazfit GTR в корпусе с диаметром 42,6 мм можно приобрести единым платежом за 349 рублей, либо в рассрочку на год с ежемесячным платежом 31,72 рубля, а на два года платеж составит 15,17 рубля. Выбирая версию с диаметром 47,2 мм, при оплате единым платежом смарт-часы доступны за 369 рублей, либо за 33,54 рубля в месяц при покупке в рассрочку на год, или 16,04 рубля - при покупке на два года.

Также на ряду с Amazfit GTS и GTR доступны базовые модели – Amazfit Bip S и Bip Lite.

Так, Amazfit Bip S можно приобрести за 109 рублей или 9,9 рубля в месяц при покупке в рассрочку на год. Обзавестись компактными Amazfit Bip Lite можно всего за 89 рублей. Доступны смарт-часы и в рассрочку на год с ежемесячным платежом 8,09 рубля.

Перечень смарт-часов Amazfit и цены на них, действующие в рамках акции «Всегда вместе», представлены в таблице . Подробные условия акции «Всегда вместе» – здесь .