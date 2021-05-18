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Смарт-часы Amazfit: показывают не только время
19.05.2021 09:31 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
В МТС стали доступнее смарт-часы Amazfit. Обзавестись новым гаджетом по выгодной цене можно в рамках акции «Всегда вместе» как единым платежом, так и в рассрочку.
Стоимость смарт-часов Amazfit GTS снизилась до 269 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платёж составит 24,45 рубля, а на два года – 11,69 рубля.
Смарт-часы
Также на ряду с Amazfit GTS и GTR доступны базовые модели – Amazfit Bip S и Bip Lite.
Так, Amazfit Bip S можно приобрести за 109 рублей или 9,9 рубля в месяц при покупке в рассрочку на год. Обзавестись компактными Amazfit Bip Lite можно всего за 89 рублей. Доступны смарт-часы и в рассрочку на год с ежемесячным платежом 8,09 рубля.
Перечень смарт-часов Amazfit и цены на них, действующие в рамках акции «Всегда вместе», представлены в
Узнать подробности, уточнить наличие понравившейся модели и совершить покупку можно в салонах связи мобильного оператора, так и в
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В МТС стали доступнее смарт-часы Amazfit. Обзавестись новым гаджетом по выгодной цене можно в рамках акции «Всегда вместе» как единым платежом, так и в рассрочку.
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