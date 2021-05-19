«Облик пригорода Минска уже сформирован. И это необратимо». Архитектор Евгений Дайнеко о тенденциях и проблемах на рынке загородного жилья

Источник материала: realt.by

Как изменились вкусы белорусов? Что ждет загородный рынок жилья? И почему частные дома – это плохая инвестиция? В интервью с архитектором и создателем студии DainekaArchitects Евгением Дайнеко говорим о том, чем живет рынок загородной недвижимости Беларуси.

«Заказчики крутили пальцем у виска, глядя на проект с плоской кровлей» Еще 5-10 лет назад белорусы с опаской смотрели на современные проекты. Казалось, что это дорого, чуждо и невозможно в исполнении. Но силами энтузиастов под Минском стали появляться дома строгих геометрических форм, с огромными окнами, плоской кровлей, аскетичными фасадами и «чистыми» интерьерами. Реализованные проекты вызвали неоднозначную реакцию в обществе, споры на форумах и сильнейший интерес. – Я помню времена, когда заказчики крутили пальцем у виска, глядя на проект с плоской кровлей. Люди боялись выделяться и сильно сомневались, что строительство таких объектов вообще возможно. Героическими усилиями отдельных архитекторов, которые не ленились идти против течения, в Беларуси начали реализовываться современные дома. Именно они перевернули понимание людей, стали примером, вызвали интерес к стилистике современной архитектуры. И это круто.

– Задача архитектора – не имитировать декорации прошлого, а идти в ногу со временем. Это происходит во всех сферах нашей жизни – туризм, мода, автомобилестроение. Сложно представить ТОП-менеджера крупной компании, который после работы садится в электромобиль и уезжает в свой загородный дом в стиле замка Дракулы. Если это аутентичный замок, которому 200-300 лет, вопросов нет – это очень круто но если имитация, построенная в 2021 году, – прямой признак отсутствия культурного бэкграунда. Нет никакого смысла строить декорации давно прошедших дней. Архитектура – это наука, которая развивается с течением времени. Выбор строительных материалов и технологий сильно расширился, вместе с ним - и возможности архитекторов. Не нужно строить так, как это делали раньше, нужно строить так, как это возможно сегодня. Архитектура должна соответствовать духу времени.



– При этом, я не говорю, что вся новая усадебная застройка должна быть ультрасовременной, такого нет нигде. Дом в традиционном формообразовании тоже может быть актуальным, нужно лишь избавиться от желания насытить фасад декоративными элементами, лишенными практической функции, стараться с помощью современных отделочных материалов гармонично вписать объект в существующий контекст. Я видел внешне интересные дома, построенные даже без участия профессионального архитектора. Но архитектура - это не только привлекательный фасад, красивый рендер и подбор отделочных материалов. В первую очередь это выразительная объемно-пространственная композиция, планировочное решение, учитывающее потребности хозяев, максимально раскрывающее сильные стороны участка и нивелирующее его недостатки. Не нужно забывать, что современный дом насыщен множеством инженерных систем и коммуникаций которые должны быть учтены на ранних стадиях проектирования. Задача архитектора, помимо основной функции, - быть связующим звеном в группе узкоспециализированных проектировщиков, разрабатывающих эти части проекта.



«Строительство частного дома – это инвестиции в качество жизни» Архитектор уверен, строить дом нужно для себя, осторожно слушая советы знакомых не прошедших подобный путь. Один из важнейших критериев – бюджет, его рамки нужно определить заранее. – Строительство частного дома – это инвестиция в качество и комфорт своей жизни. Можно провести простую параллель с покупкой нового автомобиля: при заказе доступно огромное количество опций, улучшающих его характеристики, комфорт и безопасность, есть возможность выбора индивидуальной расцветки и материалов. Так же, заканчивая строительство, вы получаете дом своей мечты, спроектированный учитывая потребности, образ жизни, эстетические пристрастия всех проживающих в нем. Но у этой медали есть и обратная сторона: сложно продать дом, построенный для себя любимого, по вложенной в него цене или дороже. Я в этом убежден абсолютно, если исключить изначальную стройку для перепродажи. И это характерно не только для нас, но и для любой другой страны. Исключение – ситуации, связанные со стоимостью земли, на которой этот объект построен, либо другой его исключительной особенностью.

– Если говорить о конструктивных решениях, то лучший вариант, на мой взгляд, для постоянного проживания – это дом с «каменными» стенами. Здесь оптимально сочетаются основные характеристики дома – цена, практичность и комфорт. Каркасный и другой быстровозводимый дом не сравнится по уровню комфорта с домом из кирпича или керамзитобетонных блоков. Причем разница в цене не такая существенная, чтобы оправдать минусы. Именно поэтому я не поддерживаю моду на каркасное домостроение в Беларуси. Вместе с тем, архитектор высоко оценивает моду на комплексную усадебную застройку. – Один из удачных примеров комплексного строительства жилья – «Зеленая Гавань». Таких проектов в Беларуси мало, но они востребованы. Человек покупает не только участок с домом, но и сформированную среду, инфраструктуру, отсутствие рисков, что завтра через дорогу появится оранжевый «дворец» исполинских размеров, окруженный забором из коричневого профнастила в 2,5 метра высотой. Как мне кажется, целостная застройка так же формирует местное сообщество жителей у которых будет много общего. Кроме того, мне нравится подход к проектированию многоквартирной застройки у «А-100», они расширили восприятие жильцами границ их жилья от входной двери квартиры, до калитки в их закрытый двор. «А-100» несколько лет назад задала новый по качеству импульс на этом рынке, поэтому их я могу только похвалить. Надеюсь мы увидим и следующие качественные шаги от них в ближайшем будущем.



«Облик пригорода Минска уже сформирован. И это необратимо» Комплексная застройка – это хорошо, но найти под Минском привлекательную территорию для таких проектов становится всё сложнее. Евгений считает, что облик ближайшего пригорода давно сформирован и подобные проекты его кардинально не изменят, более реальная перспектива – десятилетия инфраструктурных проектов и реконструкций загородных домов. – Все больше клиентов обращаются к нам за проектами реконструкции б/у-шного дома. Признаюсь: это самая сложная работа для архитектора, ведь гораздо правильнее искать решение с чистого листа, чем пытаться исправить существующее. Зачастую приходится существенно вмешиваться в конструктив здания, перекраивать всю инженерию на современный лад, а это не только сложно, но и дорого. Несколько раз мы ввязывались в такую затею, но это реально трудная работа. В некоторых ситуациях стоит посоветовать заказчику снести и начать с ноля, но такие решения легко даются не всем.

– Пригород Минска уже сформирован, дальнейшее масштабное уплотнение или расширение приведет только к тому, что жизнь там потеряет свою привлекательность. Если смотреть глобально, у нас есть огромный потенциал развития малых городов и сельской местности практически по всей территории страны. Меня вдохновляет пример соседней Литвы: там не создастся впечатление, что Вильнюс – богатая столица, а Паневежис – вымирающий городишко. Почему бы не обеспечить условия развития туристического бизнеса в условном Браславе на примере Паланги: думаю, при наличии схожей инфраструктуры в перспективе локальный туризм дал бы возможность таким городам качественно преобразиться, с архитектурной точки зрения в том числе. Да и в целом, по моим наблюдениям, в Европе нет такого сильного расслоения населения по уровню доходов в зависимости от локации их проживания. Я бы хотел, чтобы Беларусь развивалась в таком же направлении, а жители регионов не чувствовали себя людьми второго сорта, имели возможность жить и зарабатывать так же, как минчане. Я бы с удовольствием перебрался в город на берегу живописного озера, с Костелом XVII века на главной площади и парой-тройкой уютных кафе с террасами.

