Разговорились с местными. Дачники рассказали, что "Ранет", хоть и выглядит новым, существует уже 27 лет. Тут нет сезонной воды, но очень хорошая в колодцах. А вот скважины выдают железистую. Товарищество, говорят, дружное - есть площадка для волейбола, на которой с удовольствием играют по субботам.

- Хотите купить тут дачу? Не пожалеете, это идеальное место, - говорили все, с кем мы повстречались.

Хотя нам показалось, что лес недостаточно хорошо ограждает от шума трассы. По крайней мере, на участках, расположенных ближе к въезду в СТ.

Но покупают тут дачи явно охотно - много новых домов, строящихся, готовых, а также переживающих реконструкцию.