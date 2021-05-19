|
Большие участки, красивые дома, вокруг - грибной лес. Репортаж из садового товарищества "Ранет" под Уздой
19.05.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
До грибного сезона остались считанные месяцы, и Realt.by решил изучить
Съезд к "Ранету" от скоростной дороги на Слуцк - сотня метров хорошей грунтовки через взрослый, плотный лес. На въезде - "офис" СТ, в окошке - расписание приезда автолавки от Евроопта. Уже от ворот поняли: эти дачи выделялись не для рабочих и планировались с уважением к дачникам. Проезды широкие, по 8 метров, участки - просторные, по 8,5-9 соток.
Приметили товарищество, потому что приглянулся в базе дач этот
Разговорились с местными. Дачники рассказали, что "Ранет", хоть и выглядит новым, существует уже 27 лет. Тут нет сезонной воды, но очень хорошая в колодцах. А вот скважины выдают железистую. Товарищество, говорят, дружное - есть площадка для волейбола, на которой с удовольствием играют по субботам.
- Хотите купить тут дачу? Не пожалеете, это идеальное место, - говорили все, с кем мы повстречались.
Хотя нам показалось, что лес недостаточно хорошо ограждает от шума трассы. По крайней мере, на участках, расположенных ближе к въезду в СТ.
Но покупают тут дачи явно охотно - много новых домов, строящихся, готовых, а также переживающих реконструкцию.
В базе Realt.by нашли
Дачники, впрочем, называют эти цены нереальными. Вспоминают, что самым дорогим из проданных был участок с большим домом, капитальной баней, хозпостройками, и тот обошелся покупателю в 47 тысяч. И было это "до кризиса". А "вообще "Ранет" прекрасен: чисто, просторно, аккуратно, лес грибной, ягодный, люди - дружные".
Читайте также:
С баней, камином и на берегу озера. Подборка уютных домиков возле Минска, которые можно арендовать на лето
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Большие участки, красивые дома, вокруг - грибной лес. Репортаж из садового товарищества "Ранет" под Уздой
До грибного сезона остались считанные месяцы, и Realt.by решил изучить дачи под Уздой: места, славящиеся дарами леса. Сегодня мы в аккуратном, чистеньком и просторном...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)