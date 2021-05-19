ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Большие участки, красивые дома, вокруг - грибной лес. Репортаж из садового товарищества "Ранет" под Уздой

19.05.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

До грибного сезона остались считанные месяцы, и Realt.by решил изучить дачи под Уздой: места, славящиеся дарами леса. Сегодня мы в аккуратном, чистеньком и просторном садовом товариществе "Ранет".

Большие участки, красивые дома, вокруг - грибной лес. Репортаж из садового товарищества "Ранет" под Уздой
Большие участки, красивые дома, вокруг - грибной лес. Репортаж из садового товарищества "Ранет" под Уздой
Большие участки, красивые дома, вокруг - грибной лес. Репортаж из садового товарищества "Ранет" под Уздой
Большие участки, красивые дома, вокруг - грибной лес. Репортаж из садового товарищества "Ранет" под Уздой
Большие участки, красивые дома, вокруг - грибной лес. Репортаж из садового товарищества "Ранет" под Уздой

Съезд к "Ранету" от скоростной дороги на Слуцк - сотня метров хорошей грунтовки через взрослый, плотный лес. На въезде - "офис" СТ, в окошке - расписание приезда автолавки от Евроопта. Уже от ворот поняли: эти дачи выделялись не для рабочих и планировались с уважением к дачникам. Проезды широкие, по 8 метров, участки - просторные, по 8,5-9 соток.

Приметили товарищество, потому что приглянулся в базе дач этот дом - новый, из бруса, нарядный.

Большие участки, красивые дома, вокруг - грибной лес. Репортаж из садового товарищества "Ранет" под Уздой
Большие участки, красивые дома, вокруг - грибной лес. Репортаж из садового товарищества "Ранет" под Уздой
Большие участки, красивые дома, вокруг - грибной лес. Репортаж из садового товарищества "Ранет" под Уздой
Большие участки, красивые дома, вокруг - грибной лес. Репортаж из садового товарищества "Ранет" под Уздой
Большие участки, красивые дома, вокруг - грибной лес. Репортаж из садового товарищества "Ранет" под Уздой
Большие участки, красивые дома, вокруг - грибной лес. Репортаж из садового товарищества "Ранет" под Уздой

Он построен недалеко от въезда в СТ. Но и дальше много добротных загородных домов.

Большие участки, красивые дома, вокруг - грибной лес. Репортаж из садового товарищества "Ранет" под Уздой
Большие участки, красивые дома, вокруг - грибной лес. Репортаж из садового товарищества "Ранет" под Уздой
Большие участки, красивые дома, вокруг - грибной лес. Репортаж из садового товарищества "Ранет" под Уздой
Большие участки, красивые дома, вокруг - грибной лес. Репортаж из садового товарищества "Ранет" под Уздой
Большие участки, красивые дома, вокруг - грибной лес. Репортаж из садового товарищества "Ранет" под Уздой
Большие участки, красивые дома, вокруг - грибной лес. Репортаж из садового товарищества "Ранет" под Уздой

Разговорились с местными. Дачники рассказали, что "Ранет", хоть и выглядит новым, существует уже 27 лет. Тут нет сезонной воды, но очень хорошая в колодцах. А вот скважины выдают железистую. Товарищество, говорят, дружное - есть площадка для волейбола, на которой с удовольствием играют по субботам.

- Хотите купить тут дачу? Не пожалеете, это идеальное место, - говорили все, с кем мы повстречались.

Хотя нам показалось, что лес недостаточно хорошо ограждает от шума трассы. По крайней мере, на участках, расположенных ближе к въезду в СТ.

Но покупают тут дачи явно охотно - много новых домов, строящихся, готовых, а также переживающих реконструкцию.

Большие участки, красивые дома, вокруг - грибной лес. Репортаж из садового товарищества "Ранет" под Уздой
Большие участки, красивые дома, вокруг - грибной лес. Репортаж из садового товарищества "Ранет" под Уздой
Большие участки, красивые дома, вокруг - грибной лес. Репортаж из садового товарищества "Ранет" под Уздой
Большие участки, красивые дома, вокруг - грибной лес. Репортаж из садового товарищества "Ранет" под Уздой
Большие участки, красивые дома, вокруг - грибной лес. Репортаж из садового товарищества "Ранет" под Уздой
Большие участки, красивые дома, вокруг - грибной лес. Репортаж из садового товарищества "Ранет" под Уздой
Большие участки, красивые дома, вокруг - грибной лес. Репортаж из садового товарищества "Ранет" под Уздой
Большие участки, красивые дома, вокруг - грибной лес. Репортаж из садового товарищества "Ранет" под Уздой
Большие участки, красивые дома, вокруг - грибной лес. Репортаж из садового товарищества "Ранет" под Уздой

Видно, что часть людей строится с размахом: выкупили пару участков. Молодежь, говорят, тут тоже находит чем заняться: вечерами юные дачники тусуются у водоема, жгут костер, жарят сало - в общем делают все, что полагается делать подросткам вечерами на природе.

Большие участки, красивые дома, вокруг - грибной лес. Репортаж из садового товарищества "Ранет" под Уздой
Большие участки, красивые дома, вокруг - грибной лес. Репортаж из садового товарищества "Ранет" под Уздой
Большие участки, красивые дома, вокруг - грибной лес. Репортаж из садового товарищества "Ранет" под Уздой

Есть в товариществе несколько вакантных участков, но откровенной заброшки нет.

Большие участки, красивые дома, вокруг - грибной лес. Репортаж из садового товарищества "Ранет" под Уздой
Большие участки, красивые дома, вокруг - грибной лес. Репортаж из садового товарищества "Ранет" под Уздой
Большие участки, красивые дома, вокруг - грибной лес. Репортаж из садового товарищества "Ранет" под Уздой
Большие участки, красивые дома, вокруг - грибной лес. Репортаж из садового товарищества "Ранет" под Уздой

В базе Realt.by нашли объявление о продаже только одного, за сеткой рабицей, с готовым фундаментом. Выставлен за 18 тысяч долларов в эквиваленте. В объявлении, к сожалению, нет фото.

Дачники, впрочем, называют эти цены нереальными. Вспоминают, что самым дорогим из проданных был участок с большим домом, капитальной баней, хозпостройками, и тот обошелся покупателю в 47 тысяч. И было это "до кризиса". А "вообще "Ранет" прекрасен: чисто, просторно, аккуратно, лес грибной, ягодный, люди - дружные".

Большие участки, красивые дома, вокруг - грибной лес. Репортаж из садового товарищества "Ранет" под Уздой
Большие участки, красивые дома, вокруг - грибной лес. Репортаж из садового товарищества "Ранет" под Уздой
Большие участки, красивые дома, вокруг - грибной лес. Репортаж из садового товарищества "Ранет" под Уздой
Большие участки, красивые дома, вокруг - грибной лес. Репортаж из садового товарищества "Ранет" под Уздой

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До грибного сезона остались считанные месяцы, и Realt.by решил изучить дачи под Уздой: места, славящиеся дарами леса. Сегодня мы в аккуратном, чистеньком и просторном...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Беларусь ждет от РФ второй транш кредита
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

18.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.05.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by