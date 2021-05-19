За мясо и молоко: Минсельхозпрод изменил инструкцию о выплатах населению

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 мая - Sputnik. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси утвердило инструкцию о порядке выплат надбавок за продукцию, скупаемую у населения. Официальный документ опубликован в среду на pravo.by.

В нем подчеркивается, что инструкция распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января. Выплачивать надбавки населению должны юрлица и ИП, закупившие сельхозпродукцию.

Надбавки стали больше

Новые размеры надбавок населению Минсельхозпрод установил еще в марте этого года. По сравнению с 2020-м они увеличены. Так, согласно ведомственному постановлению №15, надбавка за 1 кг коровьего молока базисной жирности (для Беларуси – 3,4% - Sputnik) увеличена на 1 копейку. То есть теперь за него будут доплачивать не 7 копеек, как раньше, а целых 8. Надбавка за килограмм живого веса молодняка КРС весом до 100 кг, который "ипэшники" закупают у сельчан для выращивания, увеличена с 70 до 80 копеек.

На прежнем уровне, однако, остался ценник за килограмм овечьей шерсти, сдаваемой в потребкооперацию (5 рублей 40 копеек), и за килограмм овец живым весом, которых закупают переработчики мяса (2 рубля 90 копеек).

Небыстрая процедура

"Ипэшники" и юридические лица не позднее 5-го числа каждого месяца должны направлять в райсельхозпроды расчет сумм средств республиканского бюджета для выплаты населению надбавок. Те в свою очередь формируют справку о средствах и передают ее в областные управления сельского хозяйства, далее сведения передаются в Минсельхозпрод. Министерство определяет размеры бюджетных ассигнований для райсельхозпродов.

После этого комитеты направляют заявки в территориальные органы государственного казначейства на перечисление средств республиканского бюджета на расчетный или текущий банковский счет юрлиц и ИП, закупивших молоко, мясо, рыбу, овощи, ягоды или любую другую сельхозпродукцию у населения.

Деньги должны выплатить фермерам не позднее 10 банковских дней с момента поступления средств на счета юрлиц и ИП.

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