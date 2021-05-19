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«Датч Стар» выставил на продажу 50 мест в подземном паркинге рядом с метро «Грушевка»

19.05.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Застройщик «Датч Стар», заканчивающий строительство жилого дома в районе метро «Грушевка», выставил на продажу 50 машино-мест в подземном паркинге. Речь идет о ЖК «Гранд Хаус» на проспекте Дзержинского в Минске. Сегодня в газете «Звязда» опубликованы изменения в проектную декларацию от 28 августа 2019 года.

«Датч Стар» выставил на продажу 50 мест в подземном паркинге рядом с метро «Грушевка»

Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания объектов долевого строительства предлагаются:

- 50 (пятьдесят) машино-мест в подземном гараже-стоянке площадью от 11 до 20 «квадратов» стоимостью от $ 7800 до $ 15500.

Жилой комплекс «Гранд Хаус» расположен вдоль проспекта Дзержинского. В доме 11 подъездов, 464 квартиры, переменная высотность от 12 до 25 этажей и подземный паркинг на 207 мест.

Первые этажи комплекса займут торговые и офисные помещения.

«Датч Стар» выставил на продажу 50 мест в подземном паркинге рядом с метро «Грушевка»

В феврале 2020 года «Датч Стар» продавал однокомнатные квартиры в новостройке от $1390 до $1470, а уже в апреле застройщик приглашал дольщиков к строительству однокомнатных и двухкомнатных квартир по стоимости $1150 за «квадрат».

В начале этого года вышла проектная декларация и на двухуровневые квартиры — при площади более 100 метров они предлагались по стоимости от 1130 до 1220 долларов за «квадрат».

Сейчас новостройка на проспекте Дзержинского находится на финальной стадии строительства (смотрите репортаж, как ЖК «Гранд Хаус» выглядел в декабре), сдача запланирована на II квартал 2021 года. Квартиры уже построены, застройщику осталось лишь реализовать входные группы, коммерческие помещения, отделку в подъездах и благоустройство придомовой территории.

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Теги: Минск
 
 
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