«Датч Стар» выставил на продажу 50 мест в подземном паркинге рядом с метро «Грушевка»

В феврале 2020 года «Датч Стар» продавал однокомнатные квартиры в новостройке от $1390 до $1470 , а уже в апреле застройщик приглашал дольщиков к строительству однокомнатных и двухкомнатных квартир по стоимости $1150 за «квадрат».

В начале этого года вышла проектная декларация и на двухуровневые квартиры — при площади более 100 метров они предлагались по стоимости от 1130 до 1220 долларов за «квадрат».

Сейчас новостройка на проспекте Дзержинского находится на финальной стадии строительства (смотрите репортаж , как ЖК «Гранд Хаус» выглядел в декабре), сдача запланирована на II квартал 2021 года. Квартиры уже построены, застройщику осталось лишь реализовать входные группы, коммерческие помещения, отделку в подъездах и благоустройство придомовой территории.

Читайте также:

Стоимость «квадрата» в «однушках» выросла на $50. Застройщик предложил к покупке 15 квартир в многоэтажке с гостиницей

Как выглядит пентхаус в ЖК «Петровские верфи»? Побывали внутри первых домов комплекса и узнали, какие квартиры остались в продаже

В Сухарево возведут «высотку» для многодетных семей. Стоимость метра — 680 долларов

Квартиры в доме для нуждающихся на Притыцкого предложили «неочередникам». Стоимость «квадрата» — 3099 рублей