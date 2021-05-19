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«Датч Стар» выставил на продажу 50 мест в подземном паркинге рядом с метро «Грушевка»
19.05.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Застройщик «Датч Стар», заканчивающий строительство жилого дома в районе метро «Грушевка», выставил на продажу 50 машино-мест в подземном паркинге. Речь идет о
Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания объектов долевого строительства предлагаются:
- 50 (пятьдесят) машино-мест в подземном гараже-стоянке площадью от 11 до 20 «квадратов» стоимостью от $ 7800 до $ 15500.
Жилой комплекс «Гранд Хаус» расположен вдоль проспекта Дзержинского. В доме 11 подъездов, 464 квартиры, переменная высотность от 12 до 25 этажей и подземный паркинг на 207 мест.
Первые этажи комплекса займут торговые и офисные помещения.
В феврале 2020 года «Датч Стар» продавал однокомнатные квартиры в новостройке от
В начале этого года вышла проектная декларация и на
Сейчас новостройка на проспекте Дзержинского находится на финальной стадии строительства (смотрите
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Застройщик «Датч Стар», заканчивающий строительство жилого дома в районе метро «Грушевка», выставил на продажу 50 машино-мест в подземном паркинге. Речь идет о ЖК...
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