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Fitch Ratings подтвердило рейтинг Банка развития с негативным прогнозом

19.05.2021 11:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 мая – Sputnik. Долгосрочный кредитный рейтинг Банка развития подтвержден международным рейтинговым агентством Fitch Ratings на уровне "B" с негативным прогнозом, сообщили в пресс-службе банка.

Ранее агентство подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Беларуси на уровне "B" с негативным прогнозом, указав на уязвимость отечественной экономики, которая усилилась в последствии политического кризиса в республике.

В Банке развития отметили, что Fitch Ratings признает исключительную и системную значимость финансового учреждения для белорусской экономики. Поэтому в агентстве уверены, что в случае необходимость власти республики окажут поддержку банку.

Это может производиться, в том числе, "посредством субсидиарной ответственности по облигационным обязательствам Банка развития".

"Прогноз деятельности банка зеркально отражает прогноз по Республике Беларусь в целом, а перспективы позитивного пересмотра рейтинга банка также напрямую ассоциируются с аналогичным действием в отношении суверенного рейтинга", - пояснили в пресс-службе банка.

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Теги: Минск
 
 
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Международное рейтинговое агентство несколькими днями ранее утвердило аналогичный страновой прогноз для Беларуси.
 
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