Замминистра экономики: в Беларуси растут зарплаты и ВВП

Средняя зарплата по Беларуси составляет 1300 рублей и ВВП растет. Об этом рассказал первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь перед заседанием правительства, сообщает Sputnik.

По словам замминистра, в Беларуси обеспечена социальная стабильность и наблюдается рост номинальной заработной платы, которая на сегодняшний день составляет в среднем 1300 рублей ($507 по курсу Нацбанка). Улучшается, по его словам, и ситуация в бюджетной сфере: достигнут показатель в 82% от средней зарпалаты по стране.

Чеботарь рассказал, что рост ставки рефинансирования не оказал существенного влияния на рост ставок по кредитам - средний показатель здесь 11,9%.

«Рост ВВП в настоящее время обеспечивается за счет внешнего сектора. Рост экспорта в пределах 120%», - заявил замминистра экономики.

По его мнению, разбежка в цифрах роста ВВП за первый квартал в 0,9% и 2,5% за четыре месяца объясняется низкой базой прошлого года.

Юрий Чеботарь считает, что белорусские производители научились пользоваться конъюнктурой рынка, о чем говорит рост экспорта.

Напомним, средняя зарплата по Беларуси в феврале по сравнению с декабрем 2020 года упала на 13,39% и практически сравнялась с уровнем декабря 2019 года. Тогда номинальная начисленная средняя заработная плата составила 1277,1 рубля.