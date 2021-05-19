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ЕЭК обнулила ввозные пошлины на товары для производства солнечных батарей
19.05.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Евразийская экономическая комиссия обнулила ввозные пошлины в отношении ряда товаров, используемых при производстве солнечных батарей, сроком на два года. Как пояснили в комиссии, речь идет об импортных материалах и сырье для выпуска фотоэлектрических элементов и модулей на основе высокоэффективной гетероструктурной технологии. А на территории ЕАЭС производство аналогов с требуемыми качественными характеристиками отсутствует. Добавим, современная технология производства таких солнечных батарей делает их востребованными не только на территории союза, но и на зарубежных рынках. И принятое решение ЕЭК поможет поддержать внутренних производителей.
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Евразийская экономическая комиссия обнулила ввозные пошлины в отношении ряда товаров, используемых при производстве солнечных батарей, сроком на два года. Как...
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