ЕЭК обнулила ввозные пошлины на товары для производства солнечных батарей

Источник материала: БT

Евразийская экономическая комиссия обнулила ввозные пошлины в отношении ряда товаров, используемых при производстве солнечных батарей, сроком на два года. Как пояснили в комиссии, речь идет об импортных материалах и сырье для выпуска фотоэлектрических элементов и модулей на основе высокоэффективной гетероструктурной технологии. А на территории ЕАЭС производство аналогов с требуемыми качественными характеристиками отсутствует. Добавим, современная технология производства таких солнечных батарей делает их востребованными не только на территории союза, но и на зарубежных рынках. И принятое решение ЕЭК поможет поддержать внутренних производителей.