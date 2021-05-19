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Беларусь разрабатывает план мероприятий по минимизации последствий введения ЕС углеродного налога

19.05.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь разрабатывает план мероприятий по минимизации последствий введения ЕС углеродного налога. Пошлинами будут облагаться все товары, которые импортируются в Евросоюз. Этот налог коснется сектора энергетики, а также таких энергоемких промышленных производств, как выпуск цемента, стали, бумаги, картона, алюминия и сферы нефтепереработки. В России предварительно подсчитали убытки, которые страна понесет при введении этого налога, и они составили около 7 млрд евро в год. Как отметили в Минприроды, в связи с этим в Беларуси предпринимаются определенные шаги. В настоящее время создана  межведомственная рабочая группа по снижению углеродоемкости секторов экономики, в которую вошли все заинтересованные министерства, концерны и областные исполнительные комитеты. И уже на следующей неделе предварительный план вынесут на утверждение в правительство.


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Беларусь разрабатывает план мероприятий по минимизации последствий введения ЕС углеродного налога. Пошлинами будут облагаться все товары, которые импортируются...
 
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