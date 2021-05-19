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Курсы валют на 19 мая
19.05.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
На прошедших накануне торгах доллар потерял в цене, евро и российский рубль подорожали. И на это утро: доллар - 2 рубля 52 копейки, евро - 3 рубля 10 копеек и 3 рубля 42 копейки стоят 100 российских.
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На прошедших накануне торгах доллар потерял в цене, евро и российский рубль подорожали. И на это утро: доллар - 2 рубля 52 копейки, евро - 3 рубля 10 копеек и 3 рубля 42...
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