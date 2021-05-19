Товарооборот между Беларусью и Таджикистаном увеличился на 307 %

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Товарооборот между Беларусью и Таджикистаном за прошлый год увеличился на 307 % по сравнению с 2019-м. Об этом накануне заявили на встрече глав МИД двух стран.

Министры обменялись мнениями относительно перспектив укрепления экономических связей, обсудили развитие промышленной кооперации, взаимодействие Минска и Душанбе на международных площадках. По итогам встречи подписан план на ближайшие 2 года. Мероприятие проходило в рамках заседаний СМИД ОДКБ. Уже сегодня главы внешнеполитических ведомств организации обсудят состояние и перспективы развития международной и региональной обстановки.





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