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Товарооборот между Беларусью и Таджикистаном увеличился на 307 %
19.05.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Товарооборот между Беларусью и Таджикистаном за прошлый год увеличился на 307 % по сравнению с 2019-м. Об этом накануне заявили на встрече глав МИД двух стран.
Министры обменялись мнениями относительно перспектив укрепления экономических связей, обсудили развитие промышленной кооперации, взаимодействие Минска и Душанбе на международных площадках. По итогам встречи подписан план на ближайшие 2 года. Мероприятие проходило в рамках заседаний СМИД ОДКБ. Уже сегодня главы внешнеполитических ведомств организации обсудят состояние и перспективы развития международной и региональной обстановки.
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Товарооборот между Беларусью и Таджикистаном за прошлый год увеличился на 307 % по сравнению с 2019-м. Об этом накануне заявили на встрече глав МИД двух стран. ...
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