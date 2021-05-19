Новозеландский бизнесмен купил семь зданий под Витебском: зачем ему это нужно

Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИТЕБСК, 19 мая – Sputnik. Предприниматель из Новой Зеландии за небольшую сумму выкупил семь зданий в Городском районе и хочет заняться крупным бизнесом.

Какие у него планы, чем понравилась ему наша страна и почему покупка зданий иностранцем не стала неожиданностью для чиновников, читайте в материале Sputnik.

Семь зданий по дешевке

Бизнесмен из Новой Зеландии Ду Росс Стефан Вон Волф 17 мая приобрел в городском поселке Езерище (41 километр от Городка, 80 – от Витебска) шесть зданий, за каждое из которых заплатил по одной базовой величине. Среди них - бывший детский дом.

"Строения несколько раз выставлялись на торги, сведения об этом помещались не только на сайте Госкомимущество, но и у нас. На одном из ресурсов господин Росс и увидел информацию о продаже", – сообщили Sputnik в Городокском райисполкоме.

До покупки столь большого лота в конце апреля предприниматель приобрел здание учебного корпуса одного из городокских колледжей.

Как отметили в райисполкоме, бизнесмен вместе с дешевыми зданиями получит и ряд "обременений": должен будет начать свою деятельность не позже назначенного срока и обязан вести ее в течение определенного времени. Кроме того, новозеландец должен предоставить план реконструкции помещений, произвести ремонт и выполнить ряд других условий.

"Есть указ президента № 169, регулирующий продажу зданий за одну базовую величину, и там указано, для чего приобретается здание и на каких условиях. Господин Росс знает об этих условиях и готов их выполнять", – подчеркнули в райисполкоме.

По словам чиновников, бизнесмен объяснил им, что выбрал Беларусь, поскольку ему нравится законодательная база страны, которая является "приемлемой".

Большие планы

У предпринимателя серьезные планы насчет бизнеса в Беларуси. Из своих владений в Езерище он хочет сделать большой комплекс. Спальный комплекс, который находится рядом с живописным озером, бизнесмен планирует переоборудовать в мини-отель, из прачечной, возможно, сделает цех по производству виски. Главное здание с колоннами господин Росс хочет сделать своей штаб-квартирой.

"Инвестору очень понравилось главное здание бывшего детского дома, по его словам, постройку в таком же стиле он видел лишь в Англии", – сообщили собеседники.

Виски бизнесмен планирует гнать из зерна собственного производства, причем использовать собирается не "классические" пшеницу, кукурузу, ячмень или рожь, а такую культуру, как киноа.

В мире всего два завода по производству виски из столь необычного сырья: в США и Австралии. Третий может появиться в Витебской области.

Зерно для производства виски новозеландец также планирует выращивать в Беларуси. Поскольку киноа теплолюбивое растение, бизнесмен выбрал для него Осиповичский район Минской области, а если киноа там не приживется, предприниматель станет выращивать экзотическую для нас культуру в Брестской области. В планах у новозеландца увеличить посадки до трех тысяч гектаров и занять 18% мирового рынка.

Бизнесмен уже открыл фирму на Витебщине, а потом вернулся к себе на родину для оформления рабочей визы. Следующий визит предпринимателя будет более длительным, поскольку он должен предоставить документацию по своим проектам.

Как сообщили работники Городокского райисполкома, создание иностранцем бизнеса не является для них чем-то сверхординарным: в Витебской области уже обосновались несколько граждан иностранных государств, которые успешно занимаются предпринимательством. В Бешенковичском районе, например, гражданин из Китая приобрел здание бывшей школы, а на Городокщине собирается разводить овец житель Ирана, который уже представил чиновникам свой бизнес-план.