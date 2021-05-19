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Евро подскочил в цене, российский рубль подешевел на торгах в среду
19.05.2021 13:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 мая ― Sputnik. Евро стал дороже, курс доллара не изменился, российский рубль подешевел на торгах в среду, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
Евро подорожал на 0,21%, курс доллара США не изменился, а российский рубль незначительно сдал позиции - на 0,01%.
По итогам торгов 19 мая на бирже указаны следующие курсы:
При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
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Курс американской валюты на торгах в середине рабочей недели по отношению к белорусскому рублю не изменился.
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