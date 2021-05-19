Евро подскочил в цене, российский рубль подешевел на торгах в среду

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 мая ― Sputnik. Евро стал дороже, курс доллара не изменился, российский рубль подешевел на торгах в среду, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

Евро подорожал на 0,21%, курс доллара США не изменился, а российский рубль незначительно сдал позиции - на 0,01%.

По итогам торгов 19 мая на бирже указаны следующие курсы:

1 евро – 3,08 белорусского рубля,

1 доллар США – 2,52 рубля,

100 российских рублей – 3,42 рубля.

При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

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