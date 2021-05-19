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В текущем году в Беларуси хотят поднять пенсии до 40% от средней зарплаты

19.05.2021 16:57 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Задача на текущий год, которую ставит перед собой правительство, - поднять среднюю пенсию по возрасту до 40% от средней заработной платы. Об этом рассказал заместитель премьер-министра Игорь Петришенкосообщает БЕЛТА.

По словам Петришенко, каждый четвертый белорус получает пенсию. В 2020 году расходы Фонда соцзащиты населения на данные выплаты превысили 13,3 млрд рублей (более 9% ВВП), а размеры трудовых пенсий пересчитывались дважды.

«За 2020 год пенсии увеличились на 9,7% а в реальном выражении - практически на 4%. Задача текущего года - поддержание реального роста пенсионных выплат и доведение уровня средней пенсии по возрасту до 40% от средней заработной платы работника», - заявил Игорь Петришенко.

Он отметил, что в соответствии с поручением Александра Лукашенко будет реализована программа развития добровольных накопительных пенсий, «позволяющая каждому работающему гарантированно увеличить свою будущую пенсию». На сегодняшний день идет разработка необходимого законодательства.

Напомним, в январе-марте 2021 года средняя пенсия по возрасту составила в Беларуси 512,3 рубля, что составляет 38,8% от начисленной средней зарплаты по стране и 45,1% от средней зарплаты после уплаты налогов и взносов.

Министерство труда и социальной защиты Беларуси ставит рост пенсий основным направлением политики в социально-трудовой сфере и обещает его реализацию в 2021-2025 годах.

 
 
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Задача на текущий год, которую ставит перед собой правительство, - поднять среднюю пенсию по возрасту до 40% от средней заработной платы.
 
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