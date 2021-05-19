Особенности перевозки пассажиров: как на маршрутках сколачивают миллионы

Источник материала: Sputnik Беларусь

Многие помнят скандальные для транспортников обновления 2018 года в закон "Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках". Бурные дискуссии, круглые столы, решительные заявления в СМИ некоторых перевозчиков.

А жители многих районных центров наверняка запомнили двадцатиградусные морозы в конце февраля того же года и как по стране на междугородние маршруты не вышли сотни частников-извозчиков. Те, кто не согласился с обновленным законом, так решили проучить власти и, судя по всему, пассажиров. Пострадали ведь по итогу последние. Не успели на работу, в больницы, к родным и близким.

Что же в документе было не так? Долгое время, а если быть точными – с 2008 года, в стране маршрутный коммерческий транспорт был разделен на две категории: регулярный и нерегулярный.

Маршрутки регулярных перевозок имеют четкий график движения, ездят по определенному маршруту и расписанию, а также отправляются с пассажирских терминалов. Нерегулярные – это по большому счету те, кто обслуживает свадьбы, корпоративы и туристические группы.

На регулярные маршруты последние выходить не имеют законного права. Но по факту было все с ног на голову. Как раз на междугородних маршрутах в основном и работали нерегулярщики. Вот и решило государство обновлениями в законе "Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках" навести порядок. Работаешь на маршруте – оформляйся соответствующим образом.

После всеобщего "бунта маршруток" 2018 года "нерегулярщики" вроде бы согласились с позицией Минтранса и стали переходить на извоз регулярный. Но спустя время все вернулось на круги своя. И в 2021 году проблема никак не решена. Получается, закон только на бумаге? Sputnik попытался разобраться в данном вопросе.

Суть проблемы

Вадим Жилинский работает в пассажирских перевозках с 2010 года. У него более 20 микроавтобусов. Направления разные – из Минска в сторону Логойска, Плещениц, Узды. Вадим – регулярный перевозчик. Все маршруты у него согласованы с местными властями. На их выполнение есть официальное разрешение. Но вместе с ним на маршрутах работают и перевозчики, которые к категории регулярных не относятся.

"В Логойск ходит 11 автобусов нерегулярки. Причем оформлено 8 ИП, а по факту один человек все это контролирует. Просто он не оформляет все на себя, зачем ему ответственность. У него портал по заказу маршруток, который объединяет всех ипэшников. По факту это та же преступная группа, у которой есть организатор. На Плещеницы 6 автобусов моих ходит по согласованному маршруту и 3 автобуса нерегулярки. Как так?" – задается вопросом перевозчик.

© Sputnik Денис Кошелев Регулярные перевозчики работают по строгим правилам, нарушение которых влечет за собой штрафы

Андрей Сам, как и Вадим Жилинский, также занимается регулярными перевозками. На рынке таких услуг его фирма с 2008 года. Маршруты из Минска в Березино, Червень, поселок Дружный. В автопарке Андрея 31 автомобиль и 90 человек водителей.

"У меня ситуация, может, сейчас получше, чем у Вадима. Но тоже было нерегулярных извозчиков до 12 машин на одном маршруте, и это только на Червень. Нерегулярный маршрутчик оставляет пустую остановку, потому что он не привязан к расписанию. И при этом знает наш график движения. Он за 5 минут до прибытия моей машины собирает в Минске людей и все. А это единственная остановка в столице по моему маршруту", – возмущается Андрей.

Он отмечает, что приходится выживать за счет перекрестного финансирования. Если бы у компании был только один маршрут – давно пришлось бы ликвидировать бизнес.

Контроль GPS

Особенность в том, что регулярные перевозчики работают по строгим правилам, нарушение которых влечет за собой штрафы. В автобусах оператором перевозок установлено навигационное оборудование, которое контролирует и движение по маршруту, а также скоростной режим.

"Чтобы покрыть затраты на перевозку пассажиров – меня вынуждают нерегулярщики откланяться от расписания. Я нарушаю, но тогда успеваю заправить авто, забрать своих пассажиров, заплатить налоги и дать зарплату водителю. Если езжу по правилам, то тогда я не зарабатываю ничего", – объясняет парадоксы правил извоза Андрей Сам.

"В такие условия мы поставлены. И постоянно получаю письма об отклонениях от маршрута. Недавно высадил человека немного дальше остановки, потому что пассажиру так лучше было. В итоге 5 базовых штрафа", – приводит простой пример.

Но абсурдность ситуации в другом, отмечают перевозчики. Пока регулярщиков активно проверяет транспортная инспекция и ГАИ, нерегулярные перевозчики в буквальном смысле чувствуют себя безнаказанными.

Председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров (АППП) Екатерина Станкевич поясняет все нюансы законодательства:

"У них (нерегулярщиков – Sputnik) отсутствуют зачастую и кассовые аппараты, нет датчиков слежения. Так еще и никаких контролирующих мер не применяется в их отношении.

© Sputnik Денис Кошелев Нерегулярные перевозчики в буквальном смысле чувствуют себя безнаказанными

Есть указ №510, который набил оскомину честным предпринимателям. Согласно ему, нельзя проверять 2 года субъекты хозяйствования, потому у нас некоторые ИП в транспорте и существуют по 2 года, потом они закрываются и открываются новые.

А чтобы транспортная инспекция все-таки проверила нерегулярного извозчика – должны сойтись чуть ли не звезды. Должно быть предписание Комитета госконтроля, Администрации президента, чтобы провести внеплановую проверку. Это касается не только транспортной инспекции, но и налоговой тоже".

На маршрутке – миллион

По словам Екатерины Станкевич, на нелегальных регулярных извозах сколачиваются целые состояния за короткий период времени. Маршруточный бизнес – один из самых высокодоходных. Ведь это наличные деньги каждый день. Не нужно ждать, когда поставщик рассчитается, отсрочки платежа нет. Деньги здесь и сейчас.

Екатерина приводит пример: выручка официального перевозчика по маршруту Минск – Логойск составила 6500 рублей в месяц с одной машины, без уплаты налогов и зарплаты водителю. Транспортная инспекция проверила на этом же направлении нерегулярного перевозчика.

"За 9 месяцев при 4 микроавтобусах у него доход составил 60 рублей. И у налоговой к нему претензий не было. Ведь он отчитался, сумма налога совпала с прибылью. Как так?" – задается вопросом председатель АППП.

Новая редакция КоАП

С 2021 года вступила в силу новая редакция КоАП. В ней предусмотрена ответственность за выполнение регулярных перевозок под видом заказных автобусов, т.е. без получения карточки маршрута. В данном случае перевозчик рискует получить не только штраф и конфискацию дохода, но и лишиться транспортного средства.

© Sputnik Денис Кошелев Перевозчики на регулярных маршрутах отмечают: недобросовестные конкуренты устраивают гонки на дорогах, поскольку не привязаны к расписанию, а штрафы за отклонения от маршрутов не платят

Ассоциация профессиональных перевозчиков пассажиров провела исследование на маршруте "Минск – Логойск". Сделали видеосъемку: как бронируют билеты на нелегальную маршрутку на сайте, как при посадке не выдают чек, как проводились остановке в населенных пунктах.

"Это все свидетельство нарушений, незаконная предпринимательская деятельность. Мы отправили документы с описаниями в местную транспортную инспекцию. И нам ответили, что вынесли нерегулярному перевозчику 200 рублей штрафа. Как вы думаете, при стоимости проезда в 7-8 рублей и 15 местах в машине, как быстро он отобьет штраф? Для них такие штрафы ничего не значат", – заявляет Станкевич.

Гонки на дорогах без страховки

Много вопросов вызывает и сама перевозка пассажиров. Как отмечают перевозчики на регулярных маршрутах, недобросовестные конкуренты устраивают гонки на дорогах, поскольку не привязаны к расписанию, а штрафы за отклонения от маршрутов не платят.

"Есть вопросы и с техосмотром – непонятно, на кого зарегистрирована машина. А страховое свидетельство, как правило, Л1 (для собственных нужд – Sputnik), более дешевое, а нужно Л4 (для коммерческих перевозок). И случись какое ДТП – любая страховая компания пострадавших пассажиров со страховкой Л1 завернет с ходу. Скажут, обращайтесь к перевозчику за компенсацией", – отмечает председатель АППП.

Вопросы к транспортной инспекции

У регулярных перевозчиков много вопросов к транспортной инспекции Минтранса. И главный из них – почему к нарушителям закона "Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках" применяются санкции избирательно и не в полной мере?

"Почему транспортная инспекция выполняет свои функции только в рамках указа №510? Почему не составляют протоколы на нарушителей по ч. 3 стать 13.3 КоАП "Незаконная предпринимательская деятельность", чтобы суд решал, что делать дальше с транспортным средством, на котором велся нелегальный извоз.

Пора прекратить свое существование в таком виде, а начинать применять запрет на эксплуатацию транспортного средства до суда. И тогда перевозчик задумается, какая ответственность может наступить. Пока же в сфере частных пассажирских перевозок – хаос", – отмечают в Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров.

Неравные условия перевозок

В АППП считают, что для регулярных перевозчиков преднамеренно создают сложные условия работы. И если в ближайшее время не пересмотреть ситуацию, то в стране попросту может не остаться частников, работающих на маршрутах официально.

"По итогу будет переизбыток транспорта, нерегулярного, а профицит в этой сфере всегда плохо. На дорогах станет менее безопасно. Большая конкуренция заставит частников делать более дешевый ремонт машин, а на дорогах водители будут устраивать гонки в борьбе за клиента. Это нарушает все конвенции о безопасности дорожного движения", – заявила председатель ассоциации Екатерина Станкевич.

Бросить все – уйти в нерегулярку

Перевозчику Вадиму Жилинскому не раз предлагали бросить все и переоформиться в нерегулярного перевозчика пассажиров. Мол, будешь заниматься тем же видом деятельности, работать на маршрутах. И денег точно прибавится. Но Вадим от такой идеи отказался. Говорит, не хочет работать как заяц в поле.

"Мне спокойно от того, что я работаю честно. Более того, в регулярном извозе тоже можно зарабатывать хорошие деньги. И при этом ты социально ответственен перед людьми. Платишь налоги.

Например, у меня болеет мама. И я вижу, какое лечение ей оказывается со стороны государства, какие льготные рецепты на круглые суммы ей выписывают. Откуда эти деньги на ее лечение, на медпрепараты? Конечно, в том числе из налогов", – отмечает перевозчик.

Незаконные сверхприбыли

Вадим Жилинский уверен: те, кто занимается нерегулярными перевозками, просто хотят сверхприбылей.

"Они хотят покупать новые автобусы каждый год, получать много денег. Но так все люди хотят – зарабатывать много и легко. Однако мало кто думает про ответственность, про безопасность, про честность", – убежден Вадим.

Регулярные перевозчики рассказывают, что неоднократно сталкивались с угрозами в свой адрес. Их просили уйти с выгодного маршрута. Били стекла в их микроавтобусах, прокалывали в них шины.

Мировой не получилось

В Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров предлагали нерегулярным перевозчикам помощь в переоформлении документов.

"Мы говорили, что поможем им, легализуем их. А они говорят – мы к вам не пойдем, мы будем воевать!" – отметили в ассоциации.

Там считают, что на рынке перевозок должна быть здоровая и честная конкуренция.

"Тогда порядок и будет, когда все в равных условиях. А у нас конкуренция между водителями на дорогах – кто быстрее. Мы уверены: пока все не сядут за стол переговоров, пока сообща не попытаемся решить проблему и создать для всех равные условия – ничего не будет. Нужно обсуждать всем совместно проблему", – убеждены регулярные перевозчики.

Как организовать здоровую конкуренцию на рынке пассажирских перевозок? И не превратить прибыльный и социальный бизнес в сражения за клиентов? Какие меры предпринимает транспортная инспекция для того, чтобы навести порядок на рынке пассажирских перевозок? И какие санкции применяет сейчас ведомство в отношении нерегулярных перевозчиков, которые незаконно работают на регулярных маршрутах?

Позиция транспортной инспекции

Редакция Sputnik получила ответы на вопросы за подписью первого заместителя начальника транспортной инспекции Минтранса Чеслава Часнойтя. Публикуем основные выдержки.

"Транспортная инспекция осуществляет контроль в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 510 "О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь, Положением о порядке организации и проведения проверок, утвержденным Указом и Законом Республики Беларусь от "Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках".

"Формами контроля за соблюдением законодательства в области автомобильного транспорта являются выборочные и внеплановые проверки, а также мероприятия технического характера".

"В частности, проводятся мониторинги, субъектам направляются рекомендации по устранению недостатков, выявленных в ходе анализа транспортной деятельности, что позволяет предотвратить причины и условия, способствующие совершению нарушений в дальнейшем".

"Также субъектами проводится разъяснительная работа о требованиях законодательства в области транспортной деятельности о типичных нарушениях, которые выявляются во время контрольных мероприятий".

"При выявлении нарушений законодательства в области транспортной деятельности к правонарушителю применяются меры административного воздействия, выдаются предписания (требования) об устранении нарушений. Если перевозчик-лицензиат допускает грубые нарушения правил и условий выполнения лицензируемого вида деятельности, то соответствующие материалы направляются в Министерство транспорта и коммуникаций для принятия дальнейшего решения по данному факту (выдача предписания об устранении выявленных нарушений, приостановление либо прекращение действия лицензии)".