Курс биткоина рухнул почти в 2 раза

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 мая – Sputnik. Курс самой популярной в мире криптовалюты биткоина снизился почти в два раза с апрельского максимума, свидетельствуют данные торгов.

На крупнейшей по объемам торгов криптобирже Binance стоимость валюты по состоянию на вечер среды упала до 38,4 тысячи долларов. При этом за текущие сутки низшей точкой стала отметка в 30 тысяч долларов.

По информации портала CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену по 20 биржам, биткоин подешевел за 24 часа на 12% – до 37,9 тысячи долларов.

Цена биткоина достигла исторического максимума 14 апреля – почти 65 тысяч долларов.

Кто обрушил курс?

Во многом на курс криптовалюты повлияло заявление руководителя американской компании Tesla Motors Илона Маска, который сообщил, что она прекратила продажу электромобилей за биткоины.

Бизнесмен сказал, что производитель электрокаров обеспокоен быстрым ростом использования ископаемого топлива, в частности угля, для майнинга биткоинов, что неприемлемо для экологии.

При этом Маск же в марте стал причиной ажиотажа на рынке криптовалют и резкого скачка курса биткоина, когда сообщил, что машины Tesla можно будет приобретать за криптовалюту.