Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 мая - Sputnik. США по-прежнему готовы использовать все доступные инструменты, чтобы помешать строительству газопровода "Северный поток - 2", заверила журналистов представитель госдепартамента Джалина Портер.

"Администрация привержена использованию всех доступных дипломатических инструментов, чтобы не позволить завершить "Северный поток 2", – сказала она.

По словам Портер, Штаты будут продвигать "энергетическую безопасность Европы" и не допустят "хищнического поведения России".

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники в Администрация президента США сообщило, что Вашингтон не будет вводить новые санкции против оператора "Северного потока - 2" Nord Stream 2 AG.

Строительство газопровода "Северный поток – 2"

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России до Германии через Балтийское море.

Общая мощность составит до 55 миллиардов кубометров в год. Газопровод пройдет через территориальные зоны Финляндии, Швеции и Дании.

Компаниям, которые участвуют в строительстве газопровода, регулярно угрожают санкциями США. Вашингтон продвигает в ЕС собственный сжиженный природный газ, а потому пытается не допустить завершения строительства российской магистрали.

Сейчас строительство на финальной стадии. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая остается уложить всего около 80 километров.

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