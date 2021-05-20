Минэнерго: физический пуск второго энергоблока БелАЭС планируется осенью

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 мая - Sputnik. Физический пуск второго энергоблока БелАЭС планируется осенью этого года, сказал министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич на молодежном форуме "ProAtom", передает корреспондент Sputnik.

По его словам, на первом энергоблоке сейчас идет комплексное опробование оборудования на номинальные мощности реакторной установки. Эти работы будут идти в течение 15 суток.

"Это завершающий этап опытно-промышленной эксплуатации", - констатировал министр энергетики.

После чего добавил, что на втором энергоблоке работы ведутся в соответствии с графиком. Общая строительная готовность второго энергоблока - 85%.

Виктор Каранкевич напомнил, что в апреле этого года на площадку БелАЭС были доставлены тепловыделяющие сборки со свежим ядерным топливом для загрузки во второй реактор.

"Сейчас оно находится в специальном хранилище и осенью планируется загрузка в активную зону реакторной установки и это будет очередной важный этап - физический пуск", - рассказал он.

В ответ на уточняющий вопрос корреспондента Sputnik означает ли это, что на осень этого года запланирован физический пуск второго энергоблока, министр ответил: "так точно".

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