ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минэнерго: физический пуск второго энергоблока БелАЭС планируется осенью

20.05.2021 10:23 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 мая - Sputnik. Физический пуск второго энергоблока БелАЭС планируется осенью этого года, сказал министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич на молодежном форуме "ProAtom", передает корреспондент Sputnik.

По его словам, на первом энергоблоке сейчас идет комплексное опробование оборудования на номинальные мощности реакторной установки. Эти работы будут идти в течение 15 суток.

"Это завершающий этап опытно-промышленной эксплуатации", - констатировал министр энергетики.

После чего добавил, что на втором энергоблоке работы ведутся в соответствии с графиком. Общая строительная готовность второго энергоблока - 85%.

Виктор Каранкевич напомнил, что в апреле этого года на площадку БелАЭС были доставлены тепловыделяющие сборки со свежим ядерным топливом для загрузки во второй реактор.

"Сейчас оно находится в специальном хранилище и осенью планируется загрузка в активную зону реакторной установки и это будет очередной важный этап - физический пуск", - рассказал он.

В ответ на уточняющий вопрос корреспондента Sputnik означает ли это, что на осень этого года запланирован физический пуск второго энергоблока, министр ответил: "так точно".

Последует

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Свежее ядерное топливо уже доставлено на площадку Белорусской атомной станции и осенью планируется его загрузка во второй энергоблок.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Что происходит с одним из зданий ТЦ «Мир Моды» в Ждановичах и куда уехали арендаторы?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

19.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by