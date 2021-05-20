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Что происходит с одним из зданий ТЦ «Мир Моды» в Ждановичах и куда уехали арендаторы?

20.05.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В одном из зданий «Мир Моды» на Ждановичах ведутся ремонтные работы. Узнали у администрации ТД, почему возникла такая необходимость и когда арендаторы смогут вернуться в здание.

Что происходит с одним из зданий ТЦ «Мир Моды» в Ждановичах и куда уехали арендаторы?

От одного из зданий «Мира моды» остались лишь крыша и металлические перекрытия.  Ремонтные работы предусмотрены программой реновации, утверждённой предприятием «Торговый Дом «Ждановичи».

- На территории комплекса «Мир Моды» проводятся мероприятия по модернизации торговых центров с целью обновления внешнего вида фасадов, улучшения их эксплуатационных характеристик, а также более эффективного использования энергетических ресурсов, - рассказал Realt.by директор «Торгового Дома «Ждановичи» Александр Мельник.

Что происходит с одним из зданий ТЦ «Мир Моды» в Ждановичах и куда уехали арендаторы?
Что происходит с одним из зданий ТЦ «Мир Моды» в Ждановичах и куда уехали арендаторы?
Что происходит с одним из зданий ТЦ «Мир Моды» в Ждановичах и куда уехали арендаторы?
Что происходит с одним из зданий ТЦ «Мир Моды» в Ждановичах и куда уехали арендаторы?
Что происходит с одним из зданий ТЦ «Мир Моды» в Ждановичах и куда уехали арендаторы?

Замену внешнего остекления фасада ТЦ «Мир Моды 1» планируется завершить до 1 сентября этого года. Таким образом, продолжительность ремонтных работ составит 4 месяца.

Директор предприятия рассказал, что предприятие продолжит внедрять современные стандарты и технологии в территорию и торговые центры.

Что происходит с одним из зданий ТЦ «Мир Моды» в Ждановичах и куда уехали арендаторы?
Что происходит с одним из зданий ТЦ «Мир Моды» в Ждановичах и куда уехали арендаторы?
Что происходит с одним из зданий ТЦ «Мир Моды» в Ждановичах и куда уехали арендаторы?
Что происходит с одним из зданий ТЦ «Мир Моды» в Ждановичах и куда уехали арендаторы?
Что происходит с одним из зданий ТЦ «Мир Моды» в Ждановичах и куда уехали арендаторы?
Что происходит с одним из зданий ТЦ «Мир Моды» в Ждановичах и куда уехали арендаторы?
Что происходит с одним из зданий ТЦ «Мир Моды» в Ждановичах и куда уехали арендаторы?

На время ремонтных работ в ТЦ «Мир Моды 1» всем арендаторам заранее были предложены варианты по переносу павильонов в другие торговые центры комплекса. Александр Мельник рассказал, что предпринимателям была предложена техническая помощи при переезде.

Пришлось переселить и некоторых уличных арендаторов:

- Торговые места на улице были перераспределены по территории открытой торговой площадки «Модный квартал».

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Теги: Минск
 
 
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В одном из зданий «Мир Моды» на Ждановичах ведутся ремонтные работы. Узнали у администрации ТД, почему возникла такая необходимость и когда арендаторы смогут...
 
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