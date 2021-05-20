Что происходит с одним из зданий ТЦ «Мир Моды» в Ждановичах и куда уехали арендаторы?

От одного из зданий «Мира моды» остались лишь крыша и металлические перекрытия. Ремонтные работы предусмотрены программой реновации, утверждённой предприятием «Торговый Дом «Ждановичи».

- На территории комплекса «Мир Моды» проводятся мероприятия по модернизации торговых центров с целью обновления внешнего вида фасадов, улучшения их эксплуатационных характеристик, а также более эффективного использования энергетических ресурсов, - рассказал Realt.by директор «Торгового Дома «Ждановичи» Александр Мельник.