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Что происходит с одним из зданий ТЦ «Мир Моды» в Ждановичах и куда уехали арендаторы?
20.05.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В одном из зданий «Мир Моды» на Ждановичах ведутся ремонтные работы. Узнали у администрации ТД, почему возникла такая необходимость и когда арендаторы смогут вернуться в здание.
От одного из зданий «Мира моды» остались лишь крыша и металлические перекрытия. Ремонтные работы предусмотрены программой реновации, утверждённой предприятием «Торговый Дом «Ждановичи».
- На территории комплекса «Мир Моды» проводятся мероприятия по модернизации торговых центров с целью обновления внешнего вида фасадов, улучшения их эксплуатационных характеристик, а также более эффективного использования энергетических ресурсов, - рассказал Realt.by директор «Торгового Дома «Ждановичи» Александр Мельник.
На время ремонтных работ в ТЦ «Мир Моды 1» всем арендаторам заранее были предложены варианты по переносу павильонов в другие торговые центры комплекса. Александр Мельник рассказал, что предпринимателям была предложена техническая помощи при переезде.
Пришлось переселить и некоторых уличных арендаторов:
- Торговые места на улице были перераспределены по территории открытой торговой площадки «Модный квартал».
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В одном из зданий «Мир Моды» на Ждановичах ведутся ремонтные работы. Узнали у администрации ТД, почему возникла такая необходимость и когда арендаторы смогут...
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