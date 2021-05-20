Торги в четверг начались с падения трех основных валют

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 мая ― Sputnik. Евро, доллар США и российский рубль подешевел на старте торгов в четверг, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

По информации биржи на 10:28, евро потерял в стоимости 0,31%, доллара США просел на 0,11%, а российский рубль сдал позиции на 0,04%.

В начале торгов 20 мая на бирже указаны следующие курсы:

1 евро – 3,07 белорусского рубля,

1 доллар США – 2,51 рубля,

100 российских рублей – 3,41 рубля.

При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

Средняя зарплата

Как ранее сообщил первый замминистра экономики Юрий Чеботарь, средняя заработная плата в республике составляет 1300 рублей. В бюджетной сфере достигнут показатель в 82% от средних по стране показателей.

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