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Торги в четверг начались с падения трех основных валют
20.05.2021 11:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 мая ― Sputnik. Евро, доллар США и российский рубль подешевел на старте торгов в четверг, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
По информации биржи на 10:28, евро потерял в стоимости 0,31%, доллара США просел на 0,11%, а российский рубль сдал позиции на 0,04%.
В начале торгов 20 мая на бирже указаны следующие курсы:
При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
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Европейская валюта больше других просела по отношению к белорусскому рублю, уменьшившись в цене сразу 0,31%.
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