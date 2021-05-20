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Российская компания будет ремонтировать авиадвигатели в Орше

20.05.2021 13:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 мая – Sputnik. "ОДК-Климов" Объединенной двигателестроительной корпорации будет осуществлять ремонт авиадвигателей на Оршанском авиаремонтном заводе, сообщили в пресс-службе российской компании.

После подписания соответствующего соглашения компания из Санкт-Петербурга получила возможность производить средний ремонт двигателей, поставлять необходимую оснастку, части, детали и узлы.

Помимо того, что в ремонте вертолетов будет задействована площадка авиаремонтного завода в Орше, персонал белорусского предприятия также будет участвовать в сопровождении работ.

"Средний ремонт предполагает восстановление работоспособности двигателя при возникновении неисправности до выработки установленного ресурса", - пояснили в пресс-службе "ОДК-Климов".

Ранее стало известно, что российская компания и Оршанский авиаремонтный завод подписали соглашение и приступили к реализации дорожной карты по организации сервисного центра на базе белорусского предприятия.

"С помощью коллег из Оршанского авиаремонтного завода мы сможем полностью покрыть потребности Беларуси в среднем ремонте двигателей вертолетов и выстроить эффективную систему сервисного обслуживания двигателей, позволяющую поддерживать летную годность вертолетного парка", – отметил исполнительный директор "ОДК-Климов" Александр Ватагин.

В свою очередь гендиректор ОАО "Оршанский авиаремонтный завод" Павел Случак заявил, что на белорусском предприятии "очень рады и горды, что "ОДК-Климов" выбрал именно наш завод как своего партнера".

В настоящее время общий парк вертолетной техники республики с двигателями разработки "ОДК-Климов" насчитывает более 45 машин.

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудничество с белорусским авиаремонтным предприятием позволит питерскому предприятию полностью закрыть потребности республики в среднем ремонте двигателей...
 
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