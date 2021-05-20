Дом «приговорили» к сносу, 8 лет назад передумали, сейчас в нем продают квартиры. На аукцион выставили «необычную» трешку в центре Минска

Продавцом недвижимости выступает УП « ЖРЭО Советского района г. Минска». Там нам пояснили, что дом был «приговорен» к сносу, поэтому коммуникации отключили, а всех жильцов расселили.

- Дом планировали снести, потом реализовать это не смогли. 8 лет назад решение о сносе отменили. Жильцов в доме пока еще нет. Это первая квартира, которую выставили на продажу. Но там есть пометка, что дом полностью без коммуникаций, и их нужно будет проложить за счет будущих владельцев, - рассказали в ЖРЭО Советского района.