﻿ Дом «приговорили» к сносу, 8 лет назад передумали, сейчас в нем продают квартиры. На аукцион выставили «необычную» трешку в центре Минска. 21.by
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Дом «приговорили» к сносу, 8 лет назад передумали, сейчас в нем продают квартиры. На аукцион выставили «необычную» трешку в центре Минска

20.05.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На аукцион выставили трехкомнатную квартиру на улице Золотая Горка в Минске за $55,6 тысячи, соответствующий лот появился на сайте Минского городского центра недвижимости. Квартира находится в старом тихом районе в самом сердце столицы, однако по поводу самого дома есть вопросы.

Дом «приговорили» к сносу, 8 лет назад передумали, сейчас в нем продают квартиры. На аукцион выставили «необычную» трешку в центре Минска

«Квартира № 1» расположена по адресу: г. Минск, ул. Золотая Горка, 6А-1 (1-й этаж). Это трехкомнатная квартира, общей площадью – 54,9 кв. м, (по СНБ – 64,5 кв. м).

Стоимость квартиры ниже среднего, что продается в этом районе. Начальная цена всего лишь 140.000 белорусских рублей ($55 641 по курсу Нацбанка). В чем же секрет такого ценообразования?

Дом «приговорили» к сносу, 8 лет назад передумали, сейчас в нем продают квартиры. На аукцион выставили «необычную» трешку в центре Минска
Дом «приговорили» к сносу, 8 лет назад передумали, сейчас в нем продают квартиры. На аукцион выставили «необычную» трешку в центре Минска
Дом «приговорили» к сносу, 8 лет назад передумали, сейчас в нем продают квартиры. На аукцион выставили «необычную» трешку в центре Минска
Дом «приговорили» к сносу, 8 лет назад передумали, сейчас в нем продают квартиры. На аукцион выставили «необычную» трешку в центре Минска
Дом «приговорили» к сносу, 8 лет назад передумали, сейчас в нем продают квартиры. На аукцион выставили «необычную» трешку в центре Минска
Дом «приговорили» к сносу, 8 лет назад передумали, сейчас в нем продают квартиры. На аукцион выставили «необычную» трешку в центре Минска

В аукционе есть большая пометка, что жилой дом отключен от всех коммуникаций (отсутствуют теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение), требуется проведение ремонта. Работы по восстановлению всех коммуникаций жилого дома, ремонту и благоустройству прилегающей территории выполняются за счет средств победителя аукциона (единственного участника несостоявшегося аукциона).

Дом «приговорили» к сносу, 8 лет назад передумали, сейчас в нем продают квартиры. На аукцион выставили «необычную» трешку в центре Минска
Дом «приговорили» к сносу, 8 лет назад передумали, сейчас в нем продают квартиры. На аукцион выставили «необычную» трешку в центре Минска
Дом «приговорили» к сносу, 8 лет назад передумали, сейчас в нем продают квартиры. На аукцион выставили «необычную» трешку в центре Минска
Дом «приговорили» к сносу, 8 лет назад передумали, сейчас в нем продают квартиры. На аукцион выставили «необычную» трешку в центре Минска
Дом «приговорили» к сносу, 8 лет назад передумали, сейчас в нем продают квартиры. На аукцион выставили «необычную» трешку в центре Минска
Дом «приговорили» к сносу, 8 лет назад передумали, сейчас в нем продают квартиры. На аукцион выставили «необычную» трешку в центре Минска

Продавцом недвижимости выступает УП «ЖРЭО Советского района г. Минска». Там нам пояснили, что дом был «приговорен» к сносу, поэтому коммуникации отключили, а всех жильцов расселили.

- Дом планировали снести, потом реализовать это не смогли. 8 лет назад решение о сносе отменили. Жильцов в доме пока еще нет. Это первая квартира, которую выставили на продажу. Но там есть пометка, что дом полностью без коммуникаций, и их нужно будет проложить за счет будущих владельцев, - рассказали в ЖРЭО Советского района.

Дом «приговорили» к сносу, 8 лет назад передумали, сейчас в нем продают квартиры. На аукцион выставили «необычную» трешку в центре Минска
Дом «приговорили» к сносу, 8 лет назад передумали, сейчас в нем продают квартиры. На аукцион выставили «необычную» трешку в центре Минска
Дом «приговорили» к сносу, 8 лет назад передумали, сейчас в нем продают квартиры. На аукцион выставили «необычную» трешку в центре Минска
Дом «приговорили» к сносу, 8 лет назад передумали, сейчас в нем продают квартиры. На аукцион выставили «необычную» трешку в центре Минска

Так же в ЖРЭО отметили, что хоть дом и планировали снести, но он не является аварийным, и там можно спокойно жить.

Дом «приговорили» к сносу, 8 лет назад передумали, сейчас в нем продают квартиры. На аукцион выставили «необычную» трешку в центре Минска
Дом «приговорили» к сносу, 8 лет назад передумали, сейчас в нем продают квартиры. На аукцион выставили «необычную» трешку в центре Минска

 
Теги: Минск
 
 
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На аукцион выставили трехкомнатную квартиру на улице Золотая Горка в Минске за $55,6 тысячи, соответствующий лот появился на сайте Минского городского центра...
 
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