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Дом «приговорили» к сносу, 8 лет назад передумали, сейчас в нем продают квартиры. На аукцион выставили «необычную» трешку в центре Минска
20.05.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На аукцион выставили трехкомнатную квартиру на улице Золотая Горка в Минске за $55,6 тысячи, соответствующий лот
«Квартира № 1» расположена по адресу: г. Минск, ул. Золотая Горка, 6А-1 (1-й этаж). Это трехкомнатная квартира, общей площадью – 54,9 кв. м, (по СНБ – 64,5 кв. м).
В аукционе есть большая пометка, что жилой дом отключен от всех коммуникаций (отсутствуют теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение), требуется проведение ремонта. Работы по восстановлению всех коммуникаций жилого дома, ремонту и благоустройству прилегающей территории выполняются за счет средств победителя аукциона (единственного участника несостоявшегося аукциона).
Продавцом недвижимости выступает УП «
- Дом планировали снести, потом реализовать это не смогли. 8 лет назад решение о сносе отменили. Жильцов в доме пока еще нет. Это первая квартира, которую выставили на продажу. Но там есть пометка, что дом полностью без коммуникаций, и их нужно будет проложить за счет будущих владельцев, - рассказали в ЖРЭО Советского района.
Аукцион пройдет 22 июня 2021 года.
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Дом «приговорили» к сносу, 8 лет назад передумали, сейчас в нем продают квартиры. На аукцион выставили «необычную» трешку в центре Минска
На аукцион выставили трехкомнатную квартиру на улице Золотая Горка в Минске за $55,6 тысячи, соответствующий лот появился на сайте Минского городского центра...
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