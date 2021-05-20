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Беларусь вернет ввозные пошлины на электромобили
20.05.2021 14:21 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
В ЕАЭС, куда входит и Беларусь, приняли решение вернуть пошлины при ввоза электромобилей на территорию союза.
Как сообщает «
Ранее для электротранспорта с весны 2020 года пошлина обнулялась сроком до конца 2021 года «с учетом скачка курсов нацвалют и отсутствия внутреннего производства, а также для создания стимулов по формированию необходимой инфраструктуры». Однако продлевать льготы не будут.
Общественное обсуждение проекта завершается 20 мая, однако известно, что от стран-членов предложений о продлении действия ставки в размере 0% в комиссию не поступало. Ранее введение нулевой пошлины должно было помочь рынку электромобилей
Напомним, что в 2020 году был подписан
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В ЕАЭС, куда входит и Беларусь, приняли решение вернуть пошлины при ввоза электромобилей на территорию союза.
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