Беларусь вернет ввозные пошлины на электромобили

В ЕАЭС, куда входит и Беларусь, приняли решение вернуть пошлины при ввоза электромобилей на территорию союза.

Как сообщает « Коммерсант », Евразийская экономическая комиссия подготовила проект изменений в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности ЕАЭС и Единый таможенный тариф союза. Документ предполагает введение ставки пошлины в 15% для электромобилей с 2022 года. Эта ставка будет такой же, как для легковых машин.

Ранее для электротранспорта с весны 2020 года пошлина обнулялась сроком до конца 2021 года «с учетом скачка курсов нацвалют и отсутствия внутреннего производства, а также для создания стимулов по формированию необходимой инфраструктуры». Однако продлевать льготы не будут.

Общественное обсуждение проекта завершается 20 мая, однако известно, что от стран-членов предложений о продлении действия ставки в размере 0% в комиссию не поступало. Ранее введение нулевой пошлины должно было помочь рынку электромобилей вырасти . Вводилась эта пошлина по инициативе Беларуси.