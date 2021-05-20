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Беларусь вернет ввозные пошлины на электромобили

20.05.2021 14:21 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В ЕАЭС, куда входит и Беларусь, приняли решение вернуть пошлины при ввоза электромобилей на территорию союза.

Как сообщает «Коммерсант», Евразийская экономическая комиссия подготовила проект изменений в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности ЕАЭС и Единый таможенный тариф союза. Документ предполагает введение ставки пошлины в 15% для электромобилей с 2022 года. Эта ставка будет такой же, как для легковых машин.

Ранее для электротранспорта с весны 2020 года пошлина обнулялась сроком до конца 2021 года «с учетом скачка курсов нацвалют и отсутствия внутреннего производства, а также для создания стимулов по формированию необходимой инфраструктуры». Однако продлевать льготы не будут.

Общественное обсуждение проекта завершается 20 мая, однако известно, что от стран-членов предложений о продлении действия ставки в размере 0% в комиссию не поступало. Ранее введение нулевой пошлины должно было помочь рынку электромобилей вырасти. Вводилась эта пошлина по инициативе Беларуси.

Напомним, что в 2020 году был подписан указ «О стимулировании использования электромобилей», который освобождал владельцев электромобилей не будут платить налог на добавочную стоимость при ввозе ТС в страну, а также пошлину за разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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В ЕАЭС, куда входит и Беларусь, приняли решение вернуть пошлины при ввоза электромобилей на территорию союза.
 
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