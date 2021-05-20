Планово, законно и с согласия экологов: в Минлесхозе оценили вырубку лесов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 мая – Sputnik. Рубка леса в Беларуси проходит не стихийно, а согласно лесоутроительным проектам – планово и законно, с опорой на науку, об этом заявил министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа, комментируя Sputnik появившиеся в интернете сообщения о том, что в нынешнем году масштабы вырубки леса в стране значительно возросли.

"Вырубки мы согласует с экологами. Ежегодно наши организации проходят аудит. Все лесхозы имеют соответствующие сертификаты, выданные Международным лесным попечительским советом. Есть также сертификаты европейские. Таким образом мы подтверждаем, что осуществляется лесоустойчивое лесопользование и лесоуправление", - отметил Виталий Дрожжа.

Он сказал, что внимание общественности к теме сохранности леса приятно и полезно, но вызывает огорчение, что немногие хотят знать правду. Для того, чтобы удовлетворить информационные запросы во всех белорусских лесхозах будут устраивать дни открытых дверей.

"Если кого-то волнует темы вырубки леса, причины, объемы и так далее - пожалуйста, будет определены дни, в лесхозах будут находиться компетентные должностные лица, которые смогут ответить на все вопросы и даже предоставить необходимую документацию", - подчеркнул Виталий Дрожжа.

Он попросил, чтобы процесс был не хаотичным.

"Мы открыты к диалогу и абсолютно прозрачны по этой теме", - заверил министр.

По его словам, значительные объемы вырубки были в 2018 году, когда пришлось бороться с усыханием леса из-за жука-короеда. Сейчас проблема так остро не стоит. Как отметил руководитель отрасли, в 2021 году по сравнению с аналогичным периодом предыдущего объем лесозаготовок в Беларуси снижен на 5%.

"Для европейских государств жук-короед – проблема новая. Мы же с ней практически справились", - сказал министр.

Он сообщил, что тема неистощимости природных ресурсов является главной для министерства лесного хозяйства.

О "беспощадной вырубке лесов"

В середине апреля интернет облетела информация о том, что под Борисовом, а также в некоторых других местах активно вырубают и распродают лес. Министерство лесного хозяйства в своем Telegram-канале опровергло эту информацию, назвав ее фейком.

Что касается Борисовского района, ведомство пояснило: речь шла о Гливинском лесничестве, где убирали "урожай" спелой и перестойной древесины, для которой этот лес и выращивался.

В Минлесхозе заверили, что никаких дополнительных массовых вырубок леса в Беларуси на фоне повышенного спроса и подорожания древесины не ведется – все они только плановые.

Начиная с 19 мая организации Минлесхоза еженедельно будут выставлять на торги не менее 2 тысяч кубометров пиломатериалов для реализации исключительно на внутреннем рынке.

Отечественные предприятия смогут обеспечить свои потребности в пилопродукции в приоритетном порядке. Экспорт же будет осуществляться по остаточному принципу. При этом цена, как и ранее, будет формироваться непосредственно на биржевых торгах и зависеть от уровня спроса и предложения.

Экспорт лесопродукции из Беларуси традиционно идет в страны Прибалтики, а также Польшу, Германию, Нидерланды. В структуре экспорта 50% занимает пилопродукция, среди остальных позиций – пеллеты, щепа, оцилиндрованная древесина. Однако с учетом наращивания пеллетного производства уже к концу нынешнего года в 2022-м удельный вес изменится – будет больше продаваться пеллет.

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