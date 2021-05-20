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Украина в апреле импортировала 70% битума из Беларуси
20.05.2021 14:39 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 мая – Sputnik. Баланс украинского рынка битумов в апреле составил 122,4 тысячи тонн, что на 59,4% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (76,8 тысячи тонн), пишет издание enkorr.
При этом объем импорта на украинский рынок достиг цифры в 93,9 тысячи тонн, что вдвое превысило показатель прошлого года за аналогичный период (44 тысячи тонн).
"Наибольший объем ресурса был получен из Беларуси — более 70% в общей структуре, что составляет 66,9 тыс. т. Из этого объема 47,8 тыс. т было поставлено автотранспортом, остальные 19,1 тыс. т — железнодорожным сообщением", - констатирует enkorr.
Кроме Беларуси, на украинский рынок дорожный битум поставлялся из Польши, Литвы и Греции. В сравнении с белорусскими поставками цифры там незначительные, а польский импорт вовсе сократился на 25%.
В прошлом году на украинский рынок было поставлено 860,2 тысячи тонн импортного дорожного битума, что в два раза больше показателя 2019 года (427,8 тысячи тонн).
Больше всего поставили белорусские производители - 582,6 тысячи тонн, что на оказалось на 77% больше показателей 2019 года.
Согласно официальным данным, на долю Мозырского НПЗ пришлось 410 тысяч тонн битума, что на 40% больше соответствующего показателя за 2019 год.
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Импорт дорожного битума в апреле текущего года на украинский рынок вдвое превысил показатель за аналогичный период в 2020 году.
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