Украина в апреле импортировала 70% битума из Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 мая – Sputnik. Баланс украинского рынка битумов в апреле составил 122,4 тысячи тонн, что на 59,4% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (76,8 тысячи тонн), пишет издание enkorr.

При этом объем импорта на украинский рынок достиг цифры в 93,9 тысячи тонн, что вдвое превысило показатель прошлого года за аналогичный период (44 тысячи тонн).

"Наибольший объем ресурса был получен из Беларуси — более 70% в общей структуре, что составляет 66,9 тыс. т. Из этого объема 47,8 тыс. т было поставлено автотранспортом, остальные 19,1 тыс. т — железнодорожным сообщением", - констатирует enkorr.

Кроме Беларуси, на украинский рынок дорожный битум поставлялся из Польши, Литвы и Греции. В сравнении с белорусскими поставками цифры там незначительные, а польский импорт вовсе сократился на 25%.

В прошлом году на украинский рынок было поставлено 860,2 тысячи тонн импортного дорожного битума, что в два раза больше показателя 2019 года (427,8 тысячи тонн).

Больше всего поставили белорусские производители - 582,6 тысячи тонн, что на оказалось на 77% больше показателей 2019 года.

Согласно официальным данным, на долю Мозырского НПЗ пришлось 410 тысяч тонн битума, что на 40% больше соответствующего показателя за 2019 год.

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