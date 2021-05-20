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Беларусь экспортирует сыры более чем в 20 стран
20.05.2021 16:41 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTБеларусь экспортирует сыры более чем в 20 стран. Что касается в целом экспорта сельхозпродукции и продуктов питания, то в 2021-м страна планирует выйти на поставки в размере $ 6 млрд, а к 2025 году - 7. Молочная продукция традиционно занимает в белорусском экспорте продовольствия около 40 %. В 2020-м в Беларуси произвели 276 тысяч тонн сыра, из них 230 поставлено за рубеж. Планируется и дальнейшее наращивание поставок.
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Беларусь экспортирует сыры более чем в 20 стран. Что касается в целом экспорта сельхозпродукции и продуктов питания, то в 2021-м страна планирует выйти на поставки в...
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