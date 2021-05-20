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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минэкономики Беларуси прогнозирует рост ВВП на 2,6 % в I полугодии Экономическое ведомство прогнозирует рост ВВП Беларуси на 2,6 % в первом полугодии. Об этом журналистам рассказал первый заместитель министра экономики Беларуси...

Экономическое ведомство прогнозирует рост ВВП Беларуси на 2,6 % в первом полугодии. Об этом журналистам рассказал первый заместитель министра экономики Беларуси Юрий Чеботарь на заседании Совета министров по итогам социально-экономического развития страны в первом квартале года. По оценкам аналитиков, более половины белорусской экономики находится в зоне роста. Это промышленность, оптовая торговля, информация и связь. По словам экспертов, в первом полугодии промышленность останется локомотивом роста нашей экономики.