|
Агентство Fitch присвоило "негативный" рейтинг двум госбанкам Беларуси
20.05.2021 18:23 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 мая – Sputnik. Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Беларусбанка и Белинвестбанка на уровне "B" с негативным прогнозом.
© Sputnik / Виктор Толочко
По информации, агентства "негативный" прогноз отражает потенциально слабое финансовое положение суверенного государства, что может подорвать его способность оказывать поддержку банкам.
В Fitch отмечают, что значительный объем обязательств этих банков при невысоком уровне золотовалютных ресурсов республики может затруднить их поддержку со стороны правительства, особенно в ситуации глубокого кризиса.
При этом Fitch не присвоило Беларусбанку и Белинвестбанку рейтинг устойчивости из-за их особого правового статуса, политической роли и тесной связи с госорганами.
Ранее агентство подтвердило на уровне "B" с "негативным" прогнозом долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Беларуси в иностранной валюте.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При этом Fitch не присвоило Беларусбанку и Белинвестбанку рейтинг устойчивости из-за их особого правового статуса.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)