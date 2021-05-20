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Агентство Fitch присвоило "негативный" рейтинг двум госбанкам Беларуси

20.05.2021 18:23 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 мая – Sputnik. Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Беларусбанка и Белинвестбанка на уровне "B" с негативным прогнозом.

© Sputnik / Виктор Толочко
Fitch Ratings подтвердило рейтинг Банка развития с негативным прогнозом

По информации, агентства "негативный" прогноз отражает потенциально слабое финансовое положение суверенного государства, что может подорвать его способность оказывать поддержку банкам.

В Fitch отмечают, что значительный объем обязательств этих банков при невысоком уровне золотовалютных ресурсов республики может затруднить их поддержку со стороны правительства, особенно в ситуации глубокого кризиса.

При этом Fitch не присвоило Беларусбанку и Белинвестбанку рейтинг устойчивости из-за их особого правового статуса, политической роли и тесной связи с госорганами.

Ранее агентство подтвердило на уровне "B" с "негативным" прогнозом долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Беларуси в иностранной валюте.

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Теги: Минск
 
 
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При этом Fitch не присвоило Беларусбанку и Белинвестбанку рейтинг устойчивости из-за их особого правового статуса.
 
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