Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 мая – Sputnik. Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Беларусбанка и Белинвестбанка на уровне "B" с негативным прогнозом.

По информации, агентства "негативный" прогноз отражает потенциально слабое финансовое положение суверенного государства, что может подорвать его способность оказывать поддержку банкам.

В Fitch отмечают, что значительный объем обязательств этих банков при невысоком уровне золотовалютных ресурсов республики может затруднить их поддержку со стороны правительства, особенно в ситуации глубокого кризиса.

При этом Fitch не присвоило Беларусбанку и Белинвестбанку рейтинг устойчивости из-за их особого правового статуса, политической роли и тесной связи с госорганами.

Ранее агентство подтвердило на уровне "B" с "негативным" прогнозом долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Беларуси в иностранной валюте.

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