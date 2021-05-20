|
Про 10 пучков зелени и места на рынках: фермеры звонят на "горячую линию" КГК
20.05.2021 19:37 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 мая – Sputnik. Вопросы аренды торговых мест на рынках и приобретения техники в лизинг были заданы во время "горячей линии", которую открыл КГК для белорусских фермеров.
В госконтроле сообщили, что звонков от фермеров на тему доступности рынков для производителей сельскохозяйственной продукции ждут до 24 мая. "Горячая линия" в контрольном ведомстве была открыта
"По итогам первого дня больше всего звонков на "горячую линию" КГК по доступности рынков для производителей сельхозпродукции поступило о создании торговых мест", – сообщили в ведомстве.
Там привели пример, что в Госконтроль позвонил фермер, который предложил открыть на рынке Могилева площадку для торговли фермерской продукцией. Он также высказался за создание равных условий для сельхозпредприятий и фермерских хозяйств при приобретении техники в лизинг.
В тематике обращений больше всего было просьб об организации торговых мест для желающих продать небольшое количество выращенной в личном подсобном хозяйстве продукции – зелени, рассады, овощей и фруктов, рассказали в КГК.
А жительница Минска предложила рассмотреть возможность организации благоустроенных мест для торговли в жилых микрорайонах.
"Это было бы удобно и для жителей многоэтажек, и для пенсионеров, сельчан, дачников, которые хотели бы продать излишки сельхозпродукции. Хватило бы буквально несколько прилавков под навесами", – сказала жительница одного из столичных микрорайонов.
С просьбой организовать торговые места на улицах райцентров Витебской области обратилась жительница Лепеля:
По ее словам, в маленьких городах рынки работают только два, а то и один день в неделю – субботу-воскресенье, а владельцы подсобных хозяйств могли бы продавать свежую зелень, овощи и фрукты каждый день.
"В соседний город ездить с 10 пучками зелени и парой килограммов овощей нецелесообразно: за проезд и за место на рынке заплатишь больше, чем наторгуешь", – сетует женщина.
А жительница Речицы просила контролеров разобраться с ценами за аренду торгового места на городском рынке и рассмотреть возможность оборудования уличных павильонов для частников.
Из Бобруйска поступила жалоба на то, что арендатор торгового места на рынке не выплатил зарплату продавцам.
В КГК напомнили, что до 24 мая "горячие линии" по вопросу доступности рынков для производителей сельхозпродукции проводят все областные комитеты госконтроля.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Больше всего звонков в Госконтроль поступает с вопросами об организации торговых мест для желающих продать небольшое количество выращенной в личном подсобном...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)