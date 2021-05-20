Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 мая – Sputnik. Вопросы аренды торговых мест на рынках и приобретения техники в лизинг были заданы во время "горячей линии", которую открыл КГК для белорусских фермеров.

В госконтроле сообщили, что звонков от фермеров на тему доступности рынков для производителей сельскохозяйственной продукции ждут до 24 мая. "Горячая линия" в контрольном ведомстве была открыта после посещения главой государства экорынка "Валерьяново" в Минске.

"По итогам первого дня больше всего звонков на "горячую линию" КГК по доступности рынков для производителей сельхозпродукции поступило о создании торговых мест", – сообщили в ведомстве.

Там привели пример, что в Госконтроль позвонил фермер, который предложил открыть на рынке Могилева площадку для торговли фермерской продукцией. Он также высказался за создание равных условий для сельхозпредприятий и фермерских хозяйств при приобретении техники в лизинг.

В тематике обращений больше всего было просьб об организации торговых мест для желающих продать небольшое количество выращенной в личном подсобном хозяйстве продукции – зелени, рассады, овощей и фруктов, рассказали в КГК.

А жительница Минска предложила рассмотреть возможность организации благоустроенных мест для торговли в жилых микрорайонах.

"Это было бы удобно и для жителей многоэтажек, и для пенсионеров, сельчан, дачников, которые хотели бы продать излишки сельхозпродукции. Хватило бы буквально несколько прилавков под навесами", – сказала жительница одного из столичных микрорайонов.

С просьбой организовать торговые места на улицах райцентров Витебской области обратилась жительница Лепеля:

По ее словам, в маленьких городах рынки работают только два, а то и один день в неделю – субботу-воскресенье, а владельцы подсобных хозяйств могли бы продавать свежую зелень, овощи и фрукты каждый день.

"В соседний город ездить с 10 пучками зелени и парой килограммов овощей нецелесообразно: за проезд и за место на рынке заплатишь больше, чем наторгуешь", – сетует женщина.

А жительница Речицы просила контролеров разобраться с ценами за аренду торгового места на городском рынке и рассмотреть возможность оборудования уличных павильонов для частников.

Из Бобруйска поступила жалоба на то, что арендатор торгового места на рынке не выплатил зарплату продавцам.

В КГК напомнили, что до 24 мая "горячие линии" по вопросу доступности рынков для производителей сельхозпродукции проводят все областные комитеты госконтроля.

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