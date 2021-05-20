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БелАЭС - главный проект для энергосистемы Беларуси
20.05.2021 20:45 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTВ Минске к 90-летию белорусской энергосистемы открыли памятный камень и заложили аллею. Она стала началом большого проекта по созданию в одном из столичных микрорайонов современного экопарка. Его планируют открыть уже к 1 сентября. На торжественной церемонии присутствовал и профильный министр Виктор Каранкевич. Наш корреспондент Антон Малюта не упустил возможность задать интересующие вопросы о работе всей отрасли (видео).
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В Минске к 90-летию белорусской энергосистемы открыли памятный камень и заложили аллею. Она стала началом большого проекта по созданию в одном из столичных...
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