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БелАЭС - главный проект для энергосистемы Беларуси

20.05.2021 20:45 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

В Минске к 90-летию белорусской энергосистемы открыли памятный камень и заложили аллею. Она стала началом большого проекта по созданию в одном из столичных микрорайонов современного экопарка. Его планируют открыть уже к 1 сентября. На торжественной церемонии присутствовал и профильный министр Виктор Каранкевич. Наш корреспондент Антон Малюта не упустил возможность задать интересующие вопросы о работе всей отрасли (видео). 

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске к 90-летию белорусской энергосистемы открыли памятный камень и заложили аллею. Она стала началом большого проекта по созданию в одном из столичных...
 
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