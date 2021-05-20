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Рост ВВП в Беларуси в первом полугодии прогнозируют на 2,6 %

20.05.2021 20:45 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Минэкономики прогнозирует: в первом полугодии промышленность останется локомотивом роста экономики. Ситуация в строительстве не такая оптимистичная - динамика по отрасли за 4 месяца отрицательная. И по полугодию выход из красной зоны пока не прогнозируется. Восстановление ожидают в сельском хозяйстве и сфере услуг. По словам замминистра профильного ведомства, экономика преодолела спад и вышла на траекторию роста. Рост ВВП в первом полугодии прогнозируют на 2,6 %. 
 
 
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Минэкономики прогнозирует: в первом полугодии промышленность останется локомотивом роста экономики. Ситуация в строительстве не такая оптимистичная - динамика...
 
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