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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Рост ВВП в Беларуси в первом полугодии прогнозируют на 2,6 % Минэкономики прогнозирует: в первом полугодии промышленность останется локомотивом роста экономики. Ситуация в строительстве не такая оптимистичная - динамика...

Минэкономики прогнозирует: в первом полугодии промышленность останется локомотивом роста экономики. Ситуация в строительстве не такая оптимистичная - динамика по отрасли за 4 месяца отрицательная. И по полугодию выход из красной зоны пока не прогнозируется. Восстановление ожидают в сельском хозяйстве и сфере услуг. По словам замминистра профильного ведомства, экономика преодолела спад и вышла на траекторию роста. Рост ВВП в первом полугодии прогнозируют на 2,6 %.