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В правительстве Беларуси подсчитали, как сработали все отрасли за 4 месяца
20.05.2021 20:45 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTПравительство подвело итоги социально-экономического развития за 4 месяца. Обвала не произошло. Обеспечена сбалансированность экономики, отмечается и определенная стабильность на валютном рынке, растет экспорт товаров и услуг, укрепляется курс белорусского рубля. Просроченная внешняя дебиторская задолженность также сокращается - минимальное значение за последние 7 лет.
Вместе с тем, есть определенные вопросы с блоком строительства и привлечением инвестиций. Светлана Лукьянюк о реальных цифрах, которые имеем сегодня.
ВВП - плюс 2,5 %. В правительстве подсчитали, как сработали все отрасли. По сравнению с кварталом, рост существенный. Напомню, что с января по март цифра была ниже процента. Но это не значит, что темпы значительно выросли. Здесь сказывается, конечно, и низкая база прошлого года, когда пандемия фактически заморозила на время деловую активность. И предприятия больше работали на склад из-за закрытых границ. Сейчас ситуация стабилизировалась. Продажи пошли. Как и растут объемы производства. Быстрее всех - у промышленности. Плюс 11 %. При этом наша техника активно отгружается на экспорт, заключаются новые контакты.
Проседают пока строительство и инвестиции. Минэкономики рассчитывает, что перелом наступит как раз в конце мая. И за полугодия эти отрасли наберут темп. Стройрынок сдерживает и скудное коммерческое кредитование. А точнее - отсутствие хороших предложений от банков по ставкам на длинные деньги. Этот вопрос сейчас на контроле. Правительство и его планирует решать в ближайшее время с банками. Ведь по годовым планам - 4 млн кв. м, и тем, кто строит собственное жилье, нужна финансовая подпитка. Нужна она и большим инвестпроектам. Госпрогромма стартовала ближе к концу квартала. Но проблемы не только в этом. В правительстве обращают внимание на отсутствие свежих идей - окупаемых и перспективных, в которые заходят вложить капитал.
Все социальные проекты выполняются. Зарплаты, пенсии, пособия - в срок. Особое внимание тем, у кого зарплаты пока невысокие. Поступательно решается задача по повышению к 2025 году зарплат мед- и педработников до 150 % и 100 % к уровню средней зарплаты. Вместе с тем, сохраняется негативное влияние межрегиональных разрывов в доходах. Существенно добавляет в расходах бюджета и пандемия. Это и больничные, и доплаты медикам.
Рынок труда на старте года без изменений. Значит, стабилен, уровень безработицы - 4 % по классификации Международной организации труда. Сейчас особое внимание ценам, чтобы товар был доступен для своего покупателя, но при этом не было искусственного сдерживания стоимости. Чтобы не сокращался ассортимент на полках магазинов.
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Правительство подвело итоги социально-экономического развития за 4 месяца. Обвала не произошло. Обеспечена сбалансированность экономики, отмечается и...
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