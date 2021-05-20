Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Стоимость биткоина выросла более чем на 5 % Стоимость биткоина выросла более чем на 5 %, превысив $ 45 тысяч. При этом в пике за биткоин давали почти $ 45 с половиной тысяч. Напомним, 17 мая стоимость биткоина...

Стоимость биткоина выросла более чем на 5 %, превысив $ 45 тысяч. При этом в пике за биткоин давали почти $ 45 с половиной тысяч. Напомним, 17 мая стоимость биткоина упала более чем на 10 % после слов основателя SpaceX и Tesla Илона Маска о том, что компания может продать или уже продала свои активы в этой криптовалюте.