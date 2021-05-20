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Стоимость биткоина выросла более чем на 5 %

20.05.2021 20:45 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Стоимость биткоина выросла более чем на 5 %, превысив  $ 45 тысяч. При этом в пике за биткоин давали  почти $ 45 с половиной тысяч. Напомним, 17 мая стоимость биткоина упала более чем на 10 % после слов основателя SpaceX и Tesla Илона Маска о том, что компания может продать или уже продала свои активы в этой криптовалюте.
 
 
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Стоимость биткоина выросла более чем на 5 %, превысив  $ 45 тысяч. При этом в пике за биткоин давали  почти $ 45 с половиной тысяч. Напомним, 17 мая стоимость биткоина...
 
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