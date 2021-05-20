|
Стоимость биткоина выросла более чем на 5 %
20.05.2021 20:45 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTСтоимость биткоина выросла более чем на 5 %, превысив $ 45 тысяч. При этом в пике за биткоин давали почти $ 45 с половиной тысяч. Напомним, 17 мая стоимость биткоина упала более чем на 10 % после слов основателя SpaceX и Tesla Илона Маска о том, что компания может продать или уже продала свои активы в этой криптовалюте.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стоимость биткоина выросла более чем на 5 %, превысив $ 45 тысяч. При этом в пике за биткоин давали почти $ 45 с половиной тысяч. Напомним, 17 мая стоимость биткоина...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)