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Серебро растет в тандеме с золотом, нацелившись на отметку $ 35
20.05.2021 20:45 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTРост цены усиливается потенциалом промышленного применения серебра (из-за его электро- и теплопроводности). Цена на золото стабильна перед публикацией протокола Федеральной резервной системы США, она демонстрирует околонулевую динамику в 0,1 % за сутки, в итоге 1868 долларов стоит тройская унция.
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Рост цены усиливается потенциалом промышленного применения серебра (из-за его электро- и теплопроводности). Цена на золото стабильна перед публикацией протокола...
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