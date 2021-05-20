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Курсы валют на 20 мая 2021 года
20.05.2021 22:47 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Доллар в цене не изменился. За него по-прежнему просят 2 рубля 52 копейки. Евро стал немного дороже - курс Нацбанка составил 3 рубля 08 копеек. Российский рубль подешевел - 3,41 стоят 100 российских рублей.
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Доллар в цене не изменился. За него по-прежнему просят 2 рубля 52 копейки. Евро стал немного дороже - курс Нацбанка составил 3 рубля 08 копеек. Российский рубль...
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