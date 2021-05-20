Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 мая – Sputnik, Никита Чикунов. Потенциальный ущерб украинской экономики от запуска "Северного потока – 2" может исчисляться миллиардами долларов, в то же время реализация проекта повлияет и на ближайшего соседа Киева – Минск.

Сохранится ли транзит российского газа через Беларусь после завершения строительства газопровода, и сможет ли республика получить дополнительные выгоды – в материале Sputnik.

"Балтийский" конкурент Минска?

Запуск магистрального газопровода "Северный поток – 2" грозит Украине крупными финансовыми потерями . Прямые и косвенные убытки из-за сокращения транзита российского газа могут составить порядка $5-6 млрд ежегодно. С такой оценкой в минувший вторник, 18 мая, выступил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

Вместе с тем завершение строительства трубопровода поднимает вопрос о дальнейшей судьбе не только украинских газотранспортных магистралей, но и белорусских. Сейчас газ из России поступает в Беларусь по газопроводу "Ямал – Европа" (проектная мощность — 32,9 млрд кубометров в год), по которому далее, транзитом через Польшу, следует в Германию.

Теоретически "Северный поток – 2", который будет проходить от побережья России до Германии, должен снизить транзитный вес Беларуси. Тем более, что преимущество новой магистрали заключается в повышенной мощности – она должна составить 55 млрд кубометров газа в год.

"После запуска трубопровода "Газпром" получит больше возможностей для маневрирования и сможет выбрать оптимальный маршрут транспортировки газа. С учетом того, что целевые рынки газопроводов "Ямал – Европа" и "Северного потока – 2" схожи, исключать сценарий некоторого снижения загрузки белорусской газотранспортной системы нельзя", — рассуждает старший эксперт Института энергетики и финансов РФ Сергей Кондратьев.

Призрачные угрозы

В действительности такие опасения необоснованны, поскольку новая магистраль строится для уменьшения объемов поставок через территорию Украины (в 2020 году объем транзита составил 55,8 млрд кубометров - Sputnik), но не Беларуси, считает директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова.

"С самого начала не скрывалось, что цель "Северного потока – 2" – создать экспортный маршрут, альтернативный украинской ГТС. Поэтому большая часть газа будет предназначаться вовсе не для потребителей Германии, а пойдет по газопроводу Eugal на хаб Баумгартен в Австрии. Оттуда его сможет забирать, например, Италия (сейчас российский газ в эту страну идет через Украину – Sputnik)", — соглашается руководитель медиа-центра Института развития технологий ТЭК Дмитрий Коптев.

Совершенно иная ситуация складывается с Беларусью, ведь российский "Газпром" — единственный владелец белорусского участка "Ямал – Европы", добавляет Сергей Кондратьев. Компания напрямую заинтересована в работе этого коридора.

"Ситуация между Беларусью и Украиной различается коренным образом. "Газпром" неоднократно пытался получить контроль над украинской системой, войти в ее капитал, но у него не получалось это сделать. Что касается Беларуси, то там компания является собственником трубы. Вряд ли "Газпром" хочет, чтобы его белорусские активы простаивали и приносили убытки. Это было бы не очень разумно", — объясняет он.

Важность белорусского направления хорошо иллюстрирует загруженность "Ямал – Европы": в 2020 году она составила 101%. Это означает, что фактическая прокачка газа превышала проектную. Средняя загрузка за последние пять лет равна 96%, что значительно выше мировых показателей, подчеркивает Мария Белова.

Меж двух направлений

В ближайшие 5-10 лет в Европе будет сохраняться высокий спрос на российский газ, значит "Газпрому" придется по максимуму задействовать все свои маршруты: украинский и белорусский коридоры, оба "Северных потока" и европейскую ветку "Турецкого потока", прогнозирует Сергей Кондратьев.

Но если перед российской компанией встанет выбор между транзитом через Украину и "Ямал – Европу", то с большей степенью вероятности она предпочтет именно белорусское направление, замечает эксперт.

"Это более предсказуемый маршрут. Он сопряжен с меньшими рисками. При таком сценарии, конечно, значимость и экономическая роль "Ямал – Европы" существенно вырастет", — продолжает он.

В конце 2024 года, когда истечет срок действия транзитного контракта "Газпрома" с Украиной, между двумя направлениями – Киевским и Минским – возникнет конкуренция. Определяющее значение в ней будет играть вопрос цены, добавляет аналитик информационно-аналитического агентства RUPEC Александр Собко.

"Польско-белорусское направление всегда было дешевле, потому что там короче маршрут и достаточно низкая цена транзита – $7 за тысячу кубометров (через Украину – около $35). Разница значительная, поэтому направление через Беларусь, вероятно, будет преобладать", — объясняет он.

Польско-политический вопрос

Будущее Беларуси, как одной из главных стран-транзитеров газа из России, во многом зависит от дружеских отношений между Москвой и Минском, обращает внимание Сергей Кондратьев.

"Мы видели, что Минск часто менял налоговый режим для компаний с иностранным капиталом. Последний пример – дочернее предприятие "Роснефти". Для него были созданы неблагоприятные условия хозяйствования, поэтому компания значительно сократила свою деятельность в республике. Если в газовом сегменте белорусская сторона не поменяет правила игры, то объемы транзита не пострадают", — говорит экономист.

Серьезным и куда более реалистичным фактором риска для Минска выступает Польша, которая может выставить неприемлемые для России условия транзита газа через свою территорию, предупреждает Мария Белова из VYGON Consulting.

"Вплоть до 2014 года обсуждалось строительство газопровода "Ямал – Европа – 2", альтернативного "Северному потоку – 2". Польша реализацию этого проекта, который мог бы принесли дополнительные транзитные доходы Беларуси, не поддержала. В настоящее время риски сокращения доходов Минска связаны с возможными решениями польских регуляторов. Только они могут негативно повлиять на условия прокачки газа по польском участку газопровода "Ямал-Европа", — заключает она.

В целом, запуск газопровода в обход Беларуси и Украины не создает рисков для белорусской стороны, считают эксперты. Напротив, он позволяет Минску в конкурентной борьбе повысить свое значение в качестве транзитной страны для российского газа.

Сейчас строительство "Северного потока – 2" находится на финальной стадии. По информации оператора проекта Nord Stream 2 AG, газопровод готов на 95% — на 17 мая оставалось уложить лишь 80 км труб, тогда как общая протяженность составляет 2460 км.

По всей видимости, не помешают завершению строительства и американские санкции. Белый дом принял решение не вводить санкции в отношении Nord Stream 2 AG. В заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, которое было распространено в ночь на четверг по итогам его встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым, отмечается, что "в национальных интересах США было решено приостановить выполнение санкций против компании".

Читайте также: