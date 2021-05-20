Цена нефти Brent впервые с апреля упала ниже 65 долларов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 мая – Sputnik. Стоимость барреля нефти марки Brent впервые с 26 апреля упала ниже 65 долларов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на вечер четверга цена июльских фьючерсов на североморскую смесь снизилась более чем на 2% – до 65,2 доллара, при этом 20 мая она уже опускалась ниже отметки в 65 долларов.

Июльские фьючерсы на нефть WTI подешевели на 2,2% – до 61,9 доллара за баррель.

В среду 19 мая на фоне позитивных новостей по иранской ядерной сделке цены на нефть тоже показывали снижение. Инвесторы полагают, что снятие санкций с Тегерана приведет к появлению дополнительных объемов сырья.

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