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Цена нефти Brent впервые с апреля упала ниже 65 долларов
21.05.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 мая – Sputnik. Стоимость барреля нефти марки Brent впервые с 26 апреля упала ниже 65 долларов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на вечер четверга цена июльских фьючерсов на североморскую смесь снизилась более чем на 2% – до 65,2 доллара, при этом 20 мая она уже опускалась ниже отметки в 65 долларов.
Июльские фьючерсы на нефть WTI подешевели на 2,2% – до 61,9 доллара за баррель.
В среду 19 мая на фоне позитивных новостей по иранской ядерной сделке цены на нефть тоже показывали снижение. Инвесторы полагают, что снятие санкций с Тегерана приведет к появлению дополнительных объемов сырья.
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Накануне цены на нефть тоже показывали падение – на фоне новостей о снятии экономических санкций с Ирана.
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