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Летние усадьбы в тихом лесу: сколько стоят и как выглядят дома в газифицированном СТ "Чистая криница"

21.05.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Продолжаем исследовать дачи под Уздой, в лесах, славящихся грибными урожаями. "Чистую криницу" решили изучить потому, что товарищество очень компактное, уединенное, но с хорошими подъездными путями и, что редкость, - газифицированное.

Летние усадьбы в тихом лесу: сколько стоят и как выглядят дома в газифицированном СТ "Чистая криница"
Летние усадьбы в тихом лесу: сколько стоят и как выглядят дома в газифицированном СТ "Чистая криница"
Летние усадьбы в тихом лесу: сколько стоят и как выглядят дома в газифицированном СТ "Чистая криница"

Первое, что ощущаешь в товариществе - деревенская тишина. Дорога, ведущая к товариществу, - со слабым трафиком, машины - редкость.

Летние усадьбы в тихом лесу: сколько стоят и как выглядят дома в газифицированном СТ "Чистая криница"
Летние усадьбы в тихом лесу: сколько стоят и как выглядят дома в газифицированном СТ "Чистая криница"
Летние усадьбы в тихом лесу: сколько стоят и как выглядят дома в газифицированном СТ "Чистая криница"
Летние усадьбы в тихом лесу: сколько стоят и как выглядят дома в газифицированном СТ "Чистая криница"
Летние усадьбы в тихом лесу: сколько стоят и как выглядят дома в газифицированном СТ "Чистая криница"

За смешанными взрослыми лесами вокруг - три деревни: Яловка, Константиново, Теляково. Но это если смотреть на карту, а так ощущение острова в лесу тотальное. Собственно, это и есть остров почти на болоте - грунтовые воды тут высокие, этой весной после дождей вода собирается в гаражах-подвалах. Что примечательно - дома в Кринице просторные, в основном трехуровневые усадьбы, и в каждой четвертой - гараж-подвал, из которого воду нужно каждую весну откачивать насосом. Впрочем дальше от дороги - участки на условном "холме", где воды меньше.

Летние усадьбы в тихом лесу: сколько стоят и как выглядят дома в газифицированном СТ "Чистая криница"
Летние усадьбы в тихом лесу: сколько стоят и как выглядят дома в газифицированном СТ "Чистая криница"
Летние усадьбы в тихом лесу: сколько стоят и как выглядят дома в газифицированном СТ "Чистая криница"
Летние усадьбы в тихом лесу: сколько стоят и как выглядят дома в газифицированном СТ "Чистая криница"
Летние усадьбы в тихом лесу: сколько стоят и как выглядят дома в газифицированном СТ "Чистая криница"

Зарегистрировано садоводческое товарищество в 2003 году. Похоже, большинство домов возводили сразу, тип застройки говорит о былых доходах и оптимизме обладателей участков. Садовых домиков - единицы, а вот кирпичных добротных строений - как под Минском.

Летние усадьбы в тихом лесу: сколько стоят и как выглядят дома в газифицированном СТ "Чистая криница"
Летние усадьбы в тихом лесу: сколько стоят и как выглядят дома в газифицированном СТ "Чистая криница"
Летние усадьбы в тихом лесу: сколько стоят и как выглядят дома в газифицированном СТ "Чистая криница"
Летние усадьбы в тихом лесу: сколько стоят и как выглядят дома в газифицированном СТ "Чистая криница"
Летние усадьбы в тихом лесу: сколько стоят и как выглядят дома в газифицированном СТ "Чистая криница"
Летние усадьбы в тихом лесу: сколько стоят и как выглядят дома в газифицированном СТ "Чистая криница"

Огородничество - не конек местных дачников. Соток маловато, садят только самое необходимое, чтоб не везти с Комаровки на природу. 

Пустующих заброшенных участков нет, есть несколько не плотно застроенных. И пара новых домов.

Летние усадьбы в тихом лесу: сколько стоят и как выглядят дома в газифицированном СТ "Чистая криница"
Летние усадьбы в тихом лесу: сколько стоят и как выглядят дома в газифицированном СТ "Чистая криница"
Летние усадьбы в тихом лесу: сколько стоят и как выглядят дома в газифицированном СТ "Чистая криница"
Летние усадьбы в тихом лесу: сколько стоят и как выглядят дома в газифицированном СТ "Чистая криница"

Плюсом дач, которые расположены в 40 километрах от Минска, кроме леса и газа, можно назвать неплохое транспортное сообщение. Сразу около ворот товарищества автобусная остановка (маршруты Минск - Узда). В километре большая деревня, в которой есть магазин, больница - летом легко добраться на велосипеде. 

А еще местные говорят - в колодцах родниковая вода, очень хорошая. 

Сейчас в базе Realt.by только одно предложение дома в "Чистой кринице". Трехуровневая дача выставлена за 63.000 долларов по курсу. Но продаются тут и скромные садовые домики - от 16 тысяч. 

А еще в "Чистой кринице" можно купить и участок на горке. "Ровный, ухоженный, 6 соток плодородной земли. Форма собственности – частная. Газ и электричество по улице. По договоренности можно до приобретения подвести электричество и поставить счетчик. На участке расположен каркас теплицы. А также великолепный плодоносящий сад", - сообщает продавец. Цена участка эквивалентна 3750 долларам.

 
Теги: Минск
 
 
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Продолжаем исследовать дачи под Уздой, в лесах, славящихся грибными урожаями. "Чистую криницу" решили изучить потому, что товарищество очень компактное,...
 
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