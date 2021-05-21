За смешанными взрослыми лесами вокруг - три деревни: Яловка, Константиново, Теляково. Но это если смотреть на карту, а так ощущение острова в лесу тотальное. Собственно, это и есть остров почти на болоте - грунтовые воды тут высокие, этой весной после дождей вода собирается в гаражах-подвалах. Что примечательно - дома в Кринице просторные, в основном трехуровневые усадьбы, и в каждой четвертой - гараж-подвал, из которого воду нужно каждую весну откачивать насосом. Впрочем дальше от дороги - участки на условном "холме", где воды меньше.