|
Заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет сегодня в онлайн-формате
21.05.2021 10:35 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Сегодня состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в онлайн-формате. Повестка обширная: главам государств ЕАЭС предстоит обсудить полтора десятка вопросов, в частности, планируется рассмотреть ориентиры макроэкономической политики на ближайшие два года, подходы к образованию цен и тарифов газа на общем рынке Союза. Обсудят и вопросы развития торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами стран пятерки на среднесрочную перспективу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в онлайн-формате. Повестка обширная: главам государств ЕАЭС предстоит...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)