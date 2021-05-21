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Заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет сегодня в онлайн-формате

21.05.2021 10:35 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в онлайн-формате. Повестка обширная: главам государств ЕАЭС предстоит обсудить полтора десятка вопросов, в частности, планируется рассмотреть ориентиры макроэкономической политики на ближайшие два года, подходы к образованию цен и тарифов газа на общем рынке Союза. Обсудят и вопросы развития торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами стран пятерки на среднесрочную перспективу. 

Также главам государств представят информацию о результатах работы по устранению барьеров на внутреннем рынке Союза.

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в онлайн-формате. Повестка обширная: главам государств ЕАЭС предстоит...
 
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