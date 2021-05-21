Доллар немного упал, евро пошел в рост на старте торгов в пятницу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 мая ― Sputnik. Евро и российский рубль подорожали, доллар США стал дешевле на старте торгов в пятницу, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

По информации биржи на 10:23, евро прибавил в цене 0,19%, доллара США упал на 0,1%, а российский рубль подскочил в стоимости на 0,05%.

В начале торгов 21 мая на бирже указаны следующие курсы:

1 евро – 3,07 белорусского рубля,

1 доллар США – 2,51 рубля,

100 российских рублей – 3,42 рубля.

При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

Как ранее сообщил первый замминистра экономики Юрий Чеботарь, средняя заработная плата в республике составляет 1300 рублей - это, по текущему курсу более 500 долларов. В бюджетной сфере достигнут показатель в 82% от средних по стране показателей.

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