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Доллар немного упал, евро пошел в рост на старте торгов в пятницу
21.05.2021 11:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 мая ― Sputnik. Евро и российский рубль подорожали, доллар США стал дешевле на старте торгов в пятницу, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
По информации биржи на 10:23, евро прибавил в цене 0,19%, доллара США упал на 0,1%, а российский рубль подскочил в стоимости на 0,05%.
В начале торгов 21 мая на бирже указаны следующие курсы:
При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
Как ранее
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Российский рубль начал набираться сил и прибавил в цене по отношению к белорусской валюте на торгах в последний рабочий день недели.
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