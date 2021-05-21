Лукашенко предложил уйти от доллара при торговле энергоресурсами в ЕАЭС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 мая – Sputnik. Использование преимуществ взаимной дополняемости наших экономик позволит обеспечить быстрый и качественный экономический прогресс в союзе, заявил белорусский лидер во время видеоконференции на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

По его мнению, "пришло время для принятия в ЕАЭС серьезного политического решения по дедолларизации внутренней торговли углеводородами".

Общий рынок энергоресурсов

В настоящее время первостепенной задачей в интеграционном объединении является выработка мер по поддержанию национальных валют и обеспечению безопасных расчетов.

"В этой связи мы приветствуем развитие общего платежного пространства союза, в том числе в целях стимулирования перехода к расчетам в национальных валютах", - сказал Александр Лукашенко.

После чего добавил, что нужно продолжить работу по упрощению доступа на финансовые рынки стран ЕАЭС для того, чтобы построить общий финансовый рынок.

Последует

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