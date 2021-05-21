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Лукашенко предложил уйти от доллара при торговле энергоресурсами в ЕАЭС

21.05.2021 13:11 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 мая – Sputnik. Использование преимуществ взаимной дополняемости наших экономик позволит обеспечить быстрый и качественный экономический прогресс в союзе, заявил белорусский лидер во время видеоконференции на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

По его мнению, "пришло время для принятия в ЕАЭС серьезного политического решения по дедолларизации внутренней торговли углеводородами".

Общий рынок энергоресурсов

В настоящее время первостепенной задачей в интеграционном объединении является выработка мер по поддержанию национальных валют и обеспечению безопасных расчетов.

"В этой связи мы приветствуем развитие общего платежного пространства союза, в том числе в целях стимулирования перехода к расчетам в национальных валютах", - сказал Александр Лукашенко.

После чего добавил, что нужно продолжить работу по упрощению доступа на финансовые рынки стран ЕАЭС для того, чтобы построить общий финансовый рынок.

Последует

Трансляцию заседания Высшего Евразийского экономического совета смотрите на Sputnik.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Белорусская сторона также настаивает на скорейшем формировании общих рынков энергоресурсов на евразийском пространстве.
 
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