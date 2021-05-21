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Торги в пятницу: белорусский рубль вновь укрепился к трем основным валютам

21.05.2021 13:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 мая ― Sputnik. Доллар США, евро и российский рубль подешевели на торгах в пятницу, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

Евро упал на 0,05%, доллара США подешевел на 0,21%, а российский рубль просел в цене на 0,19%.

По итогам торгов 21 мая на бирже указаны следующие курсы:

  • 1 евро – 3,06 белорусского рубля,
  • 1 доллар США – 2,51 рубля,
  • 100 российских рублей – 3,41 рубля.

При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

Как ранее сообщил первый замминистра экономики Юрий Чеботарь, средняя заработная плата в республике составляет 1300 рублей - что составляет по текущему курсу более 500 долларов. В бюджетной сфере достигнут показатель в 82% от средних по стране показателей.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Больше всего на торгах в последний рабочий день недели сдал свои позиции доллар США, потеряв в цене сразу 0,21%.
 
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