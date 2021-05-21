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Торги в пятницу: белорусский рубль вновь укрепился к трем основным валютам
21.05.2021 13:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 мая ― Sputnik. Доллар США, евро и российский рубль подешевели на торгах в пятницу, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
Евро упал на 0,05%, доллара США подешевел на 0,21%, а российский рубль просел в цене на 0,19%.
По итогам торгов 21 мая на бирже указаны следующие курсы:
При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
Как ранее
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Больше всего на торгах в последний рабочий день недели сдал свои позиции доллар США, потеряв в цене сразу 0,21%.
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