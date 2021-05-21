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Участок в Заславле у воды продан по рекордной цене, но по самой высокой – надел в Колодищанском сельсовете. Результаты аукциона

21.05.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня состоялся очередной аукцион по продаже участков в частную собственность граждан РБ в Минском районе. Участникам аукциона был предложен 21 лот. Торги прошли по 16 участкам. На 2 лота было подано по одному заявлению, на 3 лота заявок не поступило.

Участок в Заславле у воды продан по рекордной цене, но по самой высокой – надел в Колодищанском сельсовете. Результаты аукциона

Самый большой спрос был на участок № 61 на ул. Купальской в Заславле. На лот претендовали 24 человека. Земельный надел находится в новой части города, всего в 200 метрах от Заславского водохранилища. Он насчитывает 7,3 сотки, оснащен электричеством и газом. Лот был оценен в 14.776 рублей. В ходе торгов цена на него поднялась в 7 раз до 101.000 рублей, или 40.187 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.


Участок в Заславле у воды продан по рекордной цене, но по самой высокой – надел в Колодищанском сельсовете. Результаты аукциона

Отметим, что 5 июня 2020 года на аукционе продавался соседний участок № 34 на ул. Васильковой в Заславле. На лот было подано рекордное количество заявок – 35. Он был выставлен на аукцион за 13.783 рубля. В ходе торгов цена на участок поднялась до 89.501 рубля, или 37.327 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения торгов.

На участки в Заславле на улицах Анусинская и Воронка было подано по 7 и 1 заявке соответственно.

Колодищанский сельсовет предложил участникам аукциона 3 участка. Все они оснащены электричеством и газом и были выставлены на торги по одинаковой начальной цене – за 39.000 рублей каждый. Наиболее активные торги прошли по участку в п. Городище. На лот было подано 12 заявок. Цена в ходе торгов на него поднялась до 162.913 рублей, или 64.823 долларов США.

На участки в аг. Колодищи на улицах Березовая и Нижняя претендовали по 4 человека.


Участок в Заславле у воды продан по рекордной цене, но по самой высокой – надел в Колодищанском сельсовете. Результаты аукциона

Десять заявок было подано на участок № 3 на ул. Кленовой в аг. Гатово Новодворского сельсовета. Земельный надел насчитывает 10 соток, имеет все коммуникации и был выставлен на аукцион за 15.000 рублей. Победителю аукциона он достался за 43.600 рублей, или 17.348 долларов США.


Участок в Заславле у воды продан по рекордной цене, но по самой высокой – надел в Колодищанском сельсовете. Результаты аукциона

Десять заявлений было подано и на участок № 4 на ул. Горной в д. Городище Щомыслицкого сельсовета. Он насчитывает 15 соток, оснащен электричеством. При начальной цене 39.200 рублей лот ушел с молотка за 123.026 рублей, или 48.952 доллара США.

Результаты аукциона в отношении других лотов смотрите  в нашей таблице.

№ лота

Адрес земельного участка

Площадьучастка, соток

Кол-во уч-ов

Инженерная инфраструктура *

Нач. цена участка, руб.

Цена продажи участка,руб.

Цена продажи участка, $

1

г. Заславль, ул. Анусинская, участок № 56

9,6

8

электричество, газ, водопровод

31 286

89 264

35 518

2

г. Заславль, ул. Воронка, участок № 59

11,9

1

электричество

21 550

22 627

9 003

3

г. Заславль, ул. Купальская, участок № 61

7,3

24

электричество, газ

14 776

101 000

40 187

4

Колодищанский с/с, п. Городище, ул. Крайняя, участок № 1

13,3

12

электричество, газ

39 000

162 913

64 823

5

Колодищанский с/с, аг. Колодищи, ул. Берёзовая, участок № 2

13,6

4

электричество, газ

39 000

111 272

44 275

6

Колодищанский с/с, аг. Колодищи, ул. Нижняя, участок № 1

14,0

4

электричество, газ

39 000

125 000

49 737

7

Крупицкий с/с, д. Дубинки, участок № 2

10,6

4

электричество, газ

10 000

31 384

12 487

8

Крупицкий с/с, д. Дубинки, участок № 3

14,0

5

электричество, газ

12 000

28 295

11 258

9

г.п. Мачулищи, участок № 2

14,7

2

электричество, газ, водопровод, канализация (собственник – КИЗ «Домосед»)

49 403

56 500

22 481

10

Михановичский с/с, д. Березина

15,0

-

электричество

15 000

-

-

11

Новодворский с/с, аг. Гатово, ул. Кленовая, участок № 3

7,0

10

электричество, газ, водопровод

15 000

43 600

17 348

12

Новодворский с/с, д. Климовичи, участок № 1

15,0

6

электричество, газ

27 000

77 034

30 651

13

Острошицко-Городокский с/с, д. Буденного, участок № 39

14,9

-

-

25 100

-

-

14

Петришковский с/с, д. Векшицы, участок № 3

15,0

-

электричество, газ

20 000

-

-

15

Петришковский с/с, аг. Петришки

13,2

1

электричество, газ, водопровод

25 000

26.250

10 444

16

Самохваловичский с/с, д. Белица, ул. Тихая, участок № 2

6,7

3

электричество

10 000

12 100

4 814

17

Самохваловичский с/с, д. Василевщина, участок № 2

12,7

3

электричество

12 000

28 500

11 340

18

Самохваловичский с/с, д. Василевщина, участок № 4

12,5

7

электричество, газ

15 000

55 000

21 884

19

Сеницкий с/с, д. Щитомиричи, участок № 131

12,6

6

электричество, газ (участок находится в охранной зоне магистрального трубопровода системы газоснабжения, площадь охранной зоны – 0,0096 га)

35 000

111 000

44 166

20

Щомыслицкий с/с, д. Городище, ул. Виноградная, участок № 33

15,0

2

электричество

39 200

52 175

20 760

21

Щомыслицкий с/с, д. Городище, ул. Горная, участок № 4

15,0

10

электричество

  
 
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Сегодня состоялся очередной аукцион по продаже участков в частную собственность граждан РБ в Минском районе. Участникам аукциона был предложен 21 лот. Торги прошли...
 
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