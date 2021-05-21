Участок в Заславле у воды продан по рекордной цене, но по самой высокой – надел в Колодищанском сельсовете. Результаты аукциона

Отметим, что 5 июня 2020 года на аукционе продавался соседний участок № 34 на ул. Васильковой в Заславле. На лот было подано рекордное количество заявок – 35. Он был выставлен на аукцион за 13.783 рубля. В ходе торгов цена на участок поднялась до 89.501 рубля, или 37.327 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения торгов.

На участки в Заславле на улицах Анусинская и Воронка было подано по 7 и 1 заявке соответственно.

Колодищанский сельсовет предложил участникам аукциона 3 участка. Все они оснащены электричеством и газом и были выставлены на торги по одинаковой начальной цене – за 39.000 рублей каждый. Наиболее активные торги прошли по участку в п. Городище. На лот было подано 12 заявок. Цена в ходе торгов на него поднялась до 162.913 рублей, или 64.823 долларов США.

На участки в аг. Колодищи на улицах Березовая и Нижняя претендовали по 4 человека.