Участок в Заславле у воды продан по рекордной цене, но по самой высокой – надел в Колодищанском сельсовете. Результаты аукциона

Сегодня состоялся очередной аукцион по продаже участков в частную собственность граждан РБ в Минском районе. Участникам аукциона был предложен 21 лот. Торги прошли по 16 участкам. На 2 лота было подано по одному заявлению, на 3 лота заявок не поступило.
Самый большой спрос был на участок № 61 на ул. Купальской в Заславле. На лот претендовали 24 человека. Земельный надел находится в новой части города, всего в 200 метрах от Заславского водохранилища. Он насчитывает 7,3 сотки, оснащен электричеством и газом. Лот был оценен в 14.776 рублей. В ходе торгов цена на него поднялась в 7 раз до 101.000 рублей, или 40.187 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.
Отметим, что 5 июня 2020 года на аукционе продавалсясоседний участок № 34 на ул. Васильковой в Заславле. На лот было подано рекордное количество заявок – 35. Он был выставлен на аукцион за 13.783 рубля. В ходе торгов цена на участок поднялась до 89.501 рубля, или 37.327 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения торгов.
На участки в Заславле на улицах Анусинская и Воронка было подано по 7 и 1 заявке соответственно.
Колодищанский сельсовет предложил участникам аукциона 3 участка. Все они оснащены электричеством и газом и были выставлены на торги по одинаковой начальной цене – за 39.000 рублей каждый. Наиболее активные торги прошли по участку в п. Городище. На лот было подано 12 заявок. Цена в ходе торгов на него поднялась до 162.913 рублей, или 64.823 долларов США.
На участки в аг. Колодищи на улицах Березовая и Нижняя претендовали по 4 человека.
Десять заявок было подано на участок № 3 на ул. Кленовой в аг. Гатово Новодворского сельсовета. Земельный надел насчитывает 10 соток, имеет все коммуникации и был выставлен на аукцион за 15.000 рублей. Победителю аукциона он достался за 43.600 рублей, или 17.348 долларов США.
Десять заявлений было подано и на участок № 4 на ул. Горной в д. Городище Щомыслицкого сельсовета. Он насчитывает 15 соток, оснащен электричеством. При начальной цене 39.200 рублей лот ушел с молотка за 123.026 рублей, или 48.952 доллара США.
Результаты аукциона в отношении других лотов смотрите в нашей таблице.
№ лота
Адрес земельного участка
Площадьучастка, соток
Кол-во уч-ов
Инженерная инфраструктура *
Нач. цена участка, руб.
Цена продажи участка,руб.
Цена продажи участка, $
1
г. Заславль, ул. Анусинская, участок № 56
9,6
8
электричество, газ, водопровод
31 286
89 264
35 518
2
г. Заславль, ул. Воронка, участок № 59
11,9
1
электричество
21 550
22 627
9 003
3
г. Заславль, ул. Купальская, участок № 61
7,3
24
электричество, газ
14 776
101 000
40 187
4
Колодищанский с/с, п. Городище, ул. Крайняя, участок № 1
13,3
12
электричество, газ
39 000
162 913
64 823
5
Колодищанский с/с, аг. Колодищи, ул. Берёзовая, участок № 2
13,6
4
электричество, газ
39 000
111 272
44 275
6
Колодищанский с/с, аг. Колодищи, ул. Нижняя, участок № 1